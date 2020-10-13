Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым

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В Нижегородской области нашли тело подозреваемого в убийстве трех человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Об этом также рассказали РБК в пресс-службе СУ СК Нижегородской области.

«<...> В лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек», — рассказали в МВД.

По предварительным данным, молодой человек приезжал к родственникам в деревню Большеорловское. «Вооруженный огнестрельным оружием, он произвел несколько выстрелов в местных жителей», — отметили в полиции. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.

Днем 12 октября на остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области мужчина открыл стрельбу, после чего скрылся в лесу. Как сообщили в региональном СК, от ранений погибли трое мужчин и три женщины были госпитализированы. На поиски стрелявшего направили сотрудников ОМОНа и СОБРа.