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Росгвардия сообщила о разрешении на оружие у нижегородского стрелка

Фото:nn.ru
Фото: nn.ru

Открывший стрельбу в Нижегородской области владел оружием законно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Подозреваемый является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года», — заявили в ведомстве.

Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что при получении разрешения на оружие мужчина получил необходимую справку в психоневрологическом диспансере.

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Фото:Следственный комитет РФ

Днем 12 октября на остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области мужчина открыл стрельбу, после чего скрылся в лесу. Как сообщили в региональном СК, от ранений погибли три мужчины, еще три женщины были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В настоящий момент полиция ведет поиск нападавшего, для помощи в область направили сотрудников ОМОНа и СОБРа.

По данным местного издания nn.ru, стрелка зовут Даниил Монахов, ему 18 лет. 

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