Бастрыкин потребовал изучить все версии стрельбы под Нижним Новгородом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить все версии убийства в Нижегородской области, а также выяснить мотив стрелявшего, сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, открыл стрельбу по людям на остановке, после чего скрылся в лесу. В результате погибли трое мужчин, три женщины были ранены и госпитализированы. Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал, что две раненые женщины находятся в крайне тяжелом состоянии, третья — в тяжелом. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

Губернатор, в свою очередь, пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы, говорится в сообщении пресс-службы главы региона и правительства, поступившем в РБК.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, подозреваемого в убийстве будут искать с помощью беспилотников с возможностью тепловизионной съемки.