СМИ узнали о попытке нижегородского стрелка убить свою бабушку

По данным ТАСС, сначала юноша выстрелил в бабушку, затем убил соседа, а после открыл стрельбу по стоящим на автобусной остановке

Фото: nn.ru

Открывший огонь на автобусной остановке в Нижегородской области юноша перед этим пытался убить свою бабушку, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. При стрельбе на остановке три человека погибли, еще трое получили ранения.

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«По предварительным данным, причиной стрельбы, которую устроил 18-летний местный житель Данил Монахов, стал конфликт между ним и его бабушкой. Он ранил женщину из ружья. Позже ее удалось реанимировать, сейчас состояние очень тяжелое», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, после молодой человек убил соседа, а затем застрелил двух человек на остановке и там же ранил двух женщин.

Официально имя стрелявшего не сообщалось. Имя Данил Монахов называл источник ТАСС в правоохранительных органах, также оно было указано в предполагаемых ориентировках полиции, которые опубликовали Telegram-каналы «Подъем» и Mash.

Позднее местное издание nn.ru. со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что бабушка стрелявшего умерла от полученных ранений, число жертв выросло до четырех. Официального подтверждения этого нет.