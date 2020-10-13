Минздрав сообщил о борьбе за жизнь троих раненых нижегородским стрелком

Врачи борются за жизнь троих раненых в результате стрельбы в Нижегородской области. Об этом РБК сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и местное издание nn.ru сообщали, что в больнице от ранений умерла пожилая женщина — бабушка стрелявшего, ставшая его четвертой жертвой.

12 октября в деревне Большеорловское Борского района мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по людям на остановке. В результате погибли трое мужчин, еще три человека были ранены и госпитализированы.

Как сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, раненые - женщины, две из них находятся в крайне тяжелом состоянии, третья — в тяжелом. Сам стрелявший скрылся в лесу.