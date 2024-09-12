Главу компании из Петербурга заподозрили в завышении цен для «Военторга»

По версии следствия, гендиректор «Ленбытхима» Денис Михайлов умышленно завысил стоимость сырья и материалов, которые «Военторг» приобрел в рамках госконтракта. СК проверяет причастность сотрудников «Военторга» и Минобороны

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Гендиректор компании «Ленбытхим» Денис Михайлов задержан в рамках дела о хищении при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Михайлов проходит подозреваемым, дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы при исполнении госконтрактов с АО «Военторг», заключенных на сумму свыше 115 млн руб.

«В настоящее время проверяется причастность должностных лиц АО «Военторг» и департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к совершенному преступлению», — говорится в сообщении.

Следователи проверяют законность приобретения Михайловым и членами его семьи многочисленных объектов недвижимости и автомобилей стоимостью свыше 100 млн руб.

Согласно данным сервиса «РБК Компании», ООО «Ленбытхим» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1997-м. Выручка компании в 2023-м составила 911,46 млн руб., прибыль — 80,98 млн руб. Компания занимается производством бытовой химии.

РБК направил запросы в «Ленбытхим», Минобороны и АО «Военторг».

Гендиректор «Военторга» Владимир Павлов был задержан в конце июля, его арестовали по обвинению в хищении при исполнении госконтракта. По версии следствия, Павлов и его подчиненные с 2019 по 2022 год продавали Минобороны гигиенические наборы по завышенным ценам. В частности, речь идет о наборах с шампунем, гелем, зубной щеткой, бритвой и швейными принадлежностями, стоимость поставок составила 625 млн руб. Следствие считает, что стоимость была завышена на более чем 400 млн руб.

Павлов не признал вину и выразил готовность уволиться сразу после освобождения из-под стражи. «Чтобы убедить следствие, что я не буду оказывать давление на участников судопроизводства», — сказал он.