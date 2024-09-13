Росстат назвал число иностраных туристов, посетивших Россию в августе
За август Россию посетили 1,05 млн иностранных туристов, что стало максимумом за два года, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
Согласно информации статистического ведомства, в июле их было 1,02 млн. Последний раз больше миллиона иностранных туристов въехали в Россию в сентябре 2022 года — тогда их тоже было 1,05 млн. Вкупе за январь—август страну посетили 6,07 млн иностранцев, что выше, чем в 2022 и 2023 годах: за тот же период в Россию съездили 5,75 млн и 5,27 млн соответственно.
При оценке въездных туристских поездок Росстат учитывает путешественников, посещающих Россию на срок менее года с любой главной целью — деловая поездка, отдых или другие личные цели. Исключением являются поездки с целью трудоустройства и длительного обучения, не учитываются и экипажи и команды общественных видов транспорта, дипломаты и военные.
За первое полугодие 2020 года, когда границы России были закрыты из-за пандемии коронавируса, с различными целями страну посетили почти 6 млн человек, из них туристов — 322 тыс. До пандемии за аналогичный период 2019 года — 15 млн, из которых почти 6 млн были туристами.
По данным Ростуризма, в пандемийном 2020 году больше всего в Россию приехало туристов из Украины — 3 236 742 человека. За год до пандемии, в 2019 году, также больше всего поездок в Россию с целью туризма совершили граждане Украины — 7 760 199 человек. На втором месте были туристы из Казахстана (3 563 572 человека), на третьем — из Китая (1 882 820 туристов).
Как подсчитали сотовые операторы по просьбе РБК, летом 2024 года количество поездок россиян за рубеж увеличилось примерно на 10% по сравнению с 2023 годом. Так, по данным MTC Travel на основе базы абонентов сотового оператора, число поездок за рубеж в июне—августе 2024-го выросло на 10% к прошлому году, а у «МегаФона» — на 7% год к году.
Россияне традиционно выбрали Турцию в качестве главного места для отдыха. На ее долю пришлось больше четверти — 27% — от всех поездок за рубеж, а число визитов в эту страну за год выросло на 13%. По числу поездок популярные направления у сотовых операторов совпали: в пятерку вошли также Абхазия, Белоруссия, Казахстан и Грузия.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией
Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию
«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков
Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины
Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов