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Росстат назвал число иностраных туристов, посетивших Россию в августе

Росстат: за август Россию посетили свыше 1 млн иностранных туристов
Совокупно за январь—август страну посетили 6,07 млн иностранцев, что выше, чем в 2022 и 2023 годах. До пандемии за аналогичный период 2019 года в Россию приехали 15 млн иностранцев, из которых почти 6 млн были туристами
Фото: Катерина Садовски для РБК
Фото: Катерина Садовски для РБК

За август Россию посетили 1,05 млн иностранных туристов, что стало максимумом за два года, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно информации статистического ведомства, в июле их было 1,02 млн. Последний раз больше миллиона иностранных туристов въехали в Россию в сентябре 2022 года — тогда их тоже было 1,05 млн. Вкупе за январь—август страну посетили 6,07 млн иностранцев, что выше, чем в 2022 и 2023 годах: за тот же период в Россию съездили 5,75 млн и 5,27 млн соответственно.

При оценке въездных туристских поездок Росстат учитывает путешественников, посещающих Россию на срок менее года с любой главной целью — деловая поездка, отдых или другие личные цели. Исключением являются поездки с целью трудоустройства и длительного обучения, не учитываются и экипажи и команды общественных видов транспорта, дипломаты и военные.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

За первое полугодие 2020 года, когда границы России были закрыты из-за пандемии коронавируса, с различными целями страну посетили почти 6 млн человек, из них туристов — 322 тыс. До пандемии за аналогичный период 2019 года — 15 млн, из которых почти 6 млн были туристами.

По данным Ростуризма, в пандемийном 2020 году больше всего в Россию приехало туристов из Украины — 3 236 742 человека. За год до пандемии, в 2019 году, также больше всего поездок в Россию с целью туризма совершили граждане Украины — 7 760 199 человек. На втором месте были туристы из Казахстана (3 563 572 человека), на третьем — из Китая (1 882 820 туристов).

Как подсчитали сотовые операторы по просьбе РБК, летом 2024 года количество поездок россиян за рубеж увеличилось примерно на 10% по сравнению с 2023 годом. Так, по данным MTC Travel на основе базы абонентов сотового оператора, число поездок за рубеж в июне—августе 2024-го выросло на 10% к прошлому году, а у «МегаФона» — на 7% год к году.

Россияне традиционно выбрали Турцию в качестве главного места для отдыха. На ее долю пришлось больше четверти — 27% — от всех поездок за рубеж, а число визитов в эту страну за год выросло на 13%. По числу поездок популярные направления у сотовых операторов совпали: в пятерку вошли также Абхазия, Белоруссия, Казахстан и Грузия. 

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