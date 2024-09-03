Сотовые операторы раскрыли, в какие страны россияне ездили этим летом

Летом 2024 года россияне чаще ездили за рубеж, чем год назад, следует из данных сотовых операторов. В числе популярных у россиян стран оказались Турция, Абхазия, Белоруссия, Казахстан и Грузия. Заметно выросло число визитов в Азию

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Летом 2024 года количество поездок россиян за рубеж увеличилось примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, подсчитали сотовые операторы по просьбе РБК. Так, у МТС Travel число поездок за рубеж в июне—августе 2024-го выросло на 10% к прошлому году, а у «МегаФона» — на 7% год к году.

Как считали Расчеты проводились на основе обезличенных данных по нахождению в роуминге сотовых операторов от Big Data МТС (база абонентов; согласно последним доступным данным, во втором квартале 2024 года — 81,6 млн) и «МегаФона» (абонентская база составила за тот же период 77,3 млн). В анализе МТС учитывались поездки россиян за границу с 1 июня по 31 августа 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В подсчете не учитывались поездки длительностью менее двух дней и более 31 дня с целью исключить транзитные и нетуристические посещения стран. Также исключены частотные поездки в одну и ту же страну в течение анализируемого периода: учитывалось не более двух поездок за месяц. В расчет принимались поездки, завершившиеся в России. «МегаФон», в отличие от МТС, считал не поездки, а количество абонентов в роуминге летом 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказался от комментариев. РБК направил запрос в «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2).

В какие страны ездили чаще всего

Согласно данным МТС Travel и «МегаФона», абсолютным лидером по числу визитов россиян прошедшим летом традиционно оказалась Турция. На ее долю пришлось больше четверти (27%) от всех поездок за рубеж, а число визитов в эту страну за год выросло на 13%, подсчитал сервис бронирования МТС Travel на базе Big Data МТС. «МегаФон» отмечает, что Турцию выбрали 22% россиян.

Популярные направления по числу поездок у сотовых операторов совпали: в пятерку вошли также Абхазия, Белоруссия, Казахстан и Грузия. У «МегаФона» число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. В то же время у МТС Travel доля поездок в страны ближнего зарубежья (СНГ + Грузия и Абхазия) оказалась меньше, чем в дальнее зарубежье: 44% против 56%. Год к году число поездок в ближнее зарубежье выросло на 4%, а в дальнее — на 14%.

На втором месте по спросу у россиян среди стран дальнего зарубежья, по данным МТС Travel, оказался Китай (шестое место в общем списке популярных у россиян стран). Прошедшим летом его доля в числе поездок россиян за пределы СНГ составила 8%. За год КНР обогнала по популярности такие курортные направления, как Египет и ОАЭ. Теперь Египет с долей поездок 7% опустился со второго на третье место среди направлений дальнего зарубежья.

Самую высокую динамику по приросту поездок из России этим летом продолжала показывать Азия — россияне выезжали в этом направлении в полтора раза больше, чем год назад, отмечают в «МегаФоне». МТС Travel также указывает на рост интереса россиян к азиатским странам. По его данным, летом 2024 года число поездок в страны Юго-Восточной Азии выросло на 72% к прошлому году.

Наиболее активный прирост по числу поездок, по данным «МегаФона», показал Вьетнам: интерес к нему этим летом вырос в 2,7 раза. МТС фиксирует еще больший рост поездок в эту страну — в 3,7 раза. Кратный рост числа поездок во Вьетнам произошел за счет открытия прямого авиасообщения с ним в конце января 2024 года, пояснили в пресс-службе МТС Travel.

Помимо Вьетнама россияне стали чаще ездить в Камбоджу (+106% поездок), Китай (+81%), Японию (+64%) и Таиланд (+58%), следует из данных «МегаФона». В топ-3 по доле россиян, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (41%), Таиланд (21%) и Монголия (7%). МТС называет другую тройку — Таиланд (71% от поехавших в Азию), Вьетнам (12%) и Индонезия (9%). В топ-5 стран по приросту поездок россиян этим летом, кроме Вьетнама, вошли Гонконг (+91%), Китай (+75%), Малайзия (+68%) и Таиланд (+63%), подсчитали в МТС Travel.

Как россияне ездили в Европу Число поездок россиян в страны Европы, по данным МТС Travel, за год выросло на 3%. Доля поездок туда составила 8% от общего турпотока за границу, как и в прошлом году. В пятерке популярных у россиян европейских стран оказались: Германия (+28% поездок год к году), Италия (+15%), Франция (+10%), Испания (+7%) и Греция (минус 18%). Если говорить о доле от всех поездок россиян в Европу, то у Италии — 13%, у Франции — 10%, у Испании — 9%, у Германии — 8% и у Греции — 6%. Доля от всех поездок россиян за рубеж у этих стран составляет 1%, а у Греции — меньше одного процента (0,5%). По данным «МегаФона», россияне ездили в Европу этим летом на 5% чаще, чем в прошлом году. В топ-5 по числу визитов из России вошли Италия, Литва, Румыния, Германия и Франция. Из всех европейских стран лидерами по приросту поездок стали: Румыния (+44%), Швейцария (+35%) и Эстония (+34%).

Куда еще ездили россияне

Среди стран Африки, по данным «МегаФона», лидером остается Египет — сюда летом отправились 86% всех россиян, выбравших африканское направление. У МТС Travel число поездок в Египет выросло на 7% к прошлому году. Доля визитов в эту страну составила 4% от всех зарубежных поездок.

Заметный прирост в сравнении с летом прошлого года, по данным «МегаФона», оказался у Марокко — сюда стали ездить на 33% чаще, чем раньше, а также у Эфиопии (+23%). Вырос интерес и к странам Ближнего Востока. Например, в Саудовскую Аравию ездили на 16% чаще, а в ОАЭ — всего на 3%. Вместе с тем ОАЭ этим летом входили в топ-10 зарубежных стран по популярности.

Южная Америка стала сильнее привлекать россиян, и главную роль здесь сыграла Бразилия — сюда, по данным «МегаФона», отправилась треть туристов, путешествующих по материку. Следом за ней идет Аргентина с 19%. В страны Северной Америки этим летом россияне ездили на 20% реже, чем год назад, хотя в США приезжали на 21% чаще. Россияне практически перестали ездить в Канаду, на 50% снизились поездки в Мексику и на 35% — на Кубу.

Среди стран ближнего зарубежья у МТС Travel минувшим летом сильнее всего выросло число поездок в Белоруссию и Азербайджан — на 20% год к году.