Туроператоры сообщили о снижении потока туристов в Россию в 31 раз

Фото: Елена Афонина / ТАСС

За первую половину 2021 года Россию посетили 64,4 тыс. иностранных туристов, что в 31 раз меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Всего иностранцы в первом полугодии 2021 года совершили 64,4 тыс. визитов в Россию с туристическими целями. В аналогичный период 2020 года турпоток составлял 322,8 тыс., а в 2019 году — почти 2 млн», — говорится в сообщении.

При этом лидером въездного турпотока стала Куба — 20,5 тыс. туристов из этой страны побывали в России по итогам шести месяцев. Это почти вдвое больше, чем в первом полугодии 2019 года (10,6 тыс. туристов).

На втором месте Объединенные Арабские Эмираты (8,8 тыс. туристов), что почти в три раза больше, чем за такой же период 2019 года (2,9 тыс.). Гендиректор туроператора «Тари-Тур» Марина Левченко объяснила интерес граждан ОАЭ к туризму в России тем, что привычные для них направления — Лондон и Париж — сейчас закрыты для массового туризма.

На третьем месте по числу приехавших в Россию с целью туризма граждан — Турция (7,3 тыс.), затем идут Германия (6,7 тыс.) и Сербия (3,2 тыс.).