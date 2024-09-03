Счетная палата назвала регион почти с 300 туристами на один номер в отеле

Счетная палата заявила, что Минэкономразвития и Минстрой недостаточно результативно используют бюджет на развитие туризма. В некоторых регионах России турпоток значительно выше числа мест в отелях, а строится их недостаточно

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Счетная палата считает «недостаточно результативной» деятельность Минэкономразвития, Минстроя и упраздненного Ростуризма, а также некоторых региональных властей, которые получали субсидии на развитие туристической инфраструктуры. Это следует из отчета о результатах аудита использования бюджетных средств, выделенных в 2021–2023 годах на федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». РБК ознакомился с документом.

Проверка результатов деятельности Минэкономразвития и Минстроя по развитию туризма в России началась в сентябре 2023-го и закончилась в мае 2024 года. Минэкономразвития отвечает за реализацию госполитики и нормативно-правовое регулирование в туристической отрасли, а Минстрой — ответственный исполнитель мероприятий федерального проекта по развитию туристической инфраструктуры.

Помимо этого Счетная палата оценивала финансово-хозяйственную деятельность госкорпорации «Туризм.РФ». В уставный капитал этой корпорации вносил средства Минстрой, в ее задачи входит в том числе участие в компаниях, реализующих соответствующие инвестпроекты, а также разработка мастер-планов туристских территорий. РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минстрой.

Нецелевого использования бюджета на развитие инфраструктуры Счетная палата не выявила. Но аудиторы отметили недостаточную результативность расходования бюджетных средств, а также затягивание в регионах сроков готовности инфраструктуры туристических кластеров, в том числе туркластера «Шерегеш», а также нехватку мест для размещения туристов.

По итогам проверки Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру (его суть ведомство раскрыть отказалось).

Сколько денег выделяют на туризм В 2019–2023 годах на развитие туризма в России из федерального бюджета было израсходовано 164,2 млрд руб. В 2023 году по сравнению с 2019 годом финансовая поддержка отрасли увеличилась более чем в девять раз и составила 53,7 млрд руб. Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма предусмотрено Стратегией развития туризма до 2035 года. В нее включено 66 мероприятий: за 38 ответственно Минэкономразвития, по одному у Минстроя и корпорации «Туризм.РФ», остальные 26 на иных органах исполнительной власти и организациях. На решение задач, определенных стратегией, направлен национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» — на него в 2021–2023 годах было предусмотрено 160,5 млрд руб. В свою очередь, из этих средств 72%, или 115,2 млрд руб., приходилось на федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры».

Гостиниц не хватает

С 2021 года государство поддерживает инвестпроекты туристской инфраструктуры в том числе в форме льготного кредитования строительства или реконструкции гостиниц. Но Счетная палата отмечает, что номерной фонд в коллективных средствах размещения создается неравномерно турпотоку в регионах — в отдельных регионах он существенно выше имеющихся мест в гостиницах.

Например, в 2023 году в Новгородской и Ленинградской областях на каждое место в коллективном средстве размещения приходилось 122 и 295 прибывающих туристов соответственно. При этом в Новгородской области запланировано создание дополнительно 690 единиц номерного фонда (два инвестиционных проекта), а в Ленинградской области, где дефицит мест размещения туристов больше, — лишь 329 единиц (три инвестпроекта). В Краснодарском и Алтайском краях на место в гостинице приходится 38 и 50 прибывающих туристов соответственно. При этом новый номерной фонд там создается в гораздо большем количестве — 9 тыс. (31 инвестиционный проект) и 2,5 тыс. (12 инвестиционных проектов) соответственно.

При решении о предоставлении льготных кредитов потенциальным заемщикам Счетная палата рекомендует учитывать объем туристического потока и загруженность уже имеющихся гостиниц в регионах.

Строительство туристических кластеров затягивается

В 2019–2023 годах ряд субъектов не выполняли обязательства по соблюдению графика строительства инфраструктуры, констатирует в отчете Счетная палата. Это, в свою очередь, приводило к затягиванию сроков ввода объектов в эксплуатацию. На 1 января 2024 года в эксплуатацию не было введено 25 объектов в 13 регионах. На их строительство было потрачено 12,3 млрд руб. из бюджета.

В качестве примера аудиторы приводят неисполнение правительством Иркутской области графика работ по объекту обеспечивающей инфраструктуры улично-дорожной сети туристского кластера «Ворота Байкала». Его техническая готовность к началу 2024 года составляла 0% при плановом показателе 100%.

Претензии вызывает и ход строительства инфраструктуры спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» (сейчас он развивается преимущественно как горнолыжный курорт). На создание инфраструктуры, обеспечивающей четыре объекта «Шерегеша», Минстрой в 2023 году использовал 1,6 млрд руб. При этом по двум из четырех объектов увеличены сроки строительства. Из запланированных изначально к вводу в эксплуатацию в 2023 году трех объектов на 1 января 2024 года техническая готовность одного объекта составила 67,4%, по остальным — от 22 до 25%. Основными причинами срыва сроков строительства стали низкие темпы производства строительно-монтажных работ подрядными организациями.

Счетная палата о въездном туризме и туристическом кешбэке В 2023 году мероприятия стратегии, направленные на стимулирование въездного туризма, не были реализованы, указывает Счетная палата. Например, не внесены изменения в нормативные правовые акты по совершенствованию мер поддержки организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Россию иностранных туристов, не разработан план мероприятий по реализации межправительственных соглашений, не создан международный центр туризма БРИКС. Также с 2023 года гражданам не предоставлялся туристический кешбэк за путешествия по России. «При этом важной задачей стимулирования спроса является повышение доступности туризма для тех групп населения, которые в настоящее время не имеют возможности совершать туристические поездки, а также групп населения, испытывающих наибольшие потребности в отдыхе и оздоровлении», — сказано в отчете.

Работа корпорации «Туризм.РФ»

Корпорация была учреждена в 2020 году как дочерняя организация АО «Курорты Северного Кавказа». Ее единственный акционер — Росимущество, а уставный капитал на начало 2024 года составлял 43,9 млрд руб. Эти средства были предоставлены корпорации Минстроем на реализацию инвестиционных проектов.

Инвестиции из бюджета, которые получила «Туризм.рф» в 2021–2023 годах, «использовались недостаточно результативно», говорится в отчете Счетной палаты. На начало 2024 года неиспользованный остаток средств составлял 32,4 млрд руб., или 73,7%. В 2021–2023 годах компания использовала 11,5 млрд руб., из них 46% — 5,3 млрд руб. было направлено на общехозяйственные расходы (80% из них — это оплата труда с начислениями). Финансовая политика не ориентирована на снижение затрат и экономию ресурсов, считают аудиторы: об этом, по их мнению, свидетельствуют уровень заработной платы руководителей высшего звена и тенденция увеличения общехозяйственных расходов, в том числе в связи с удвоением численности штата, расходов на аренду и содержание офисных помещений.

Одна из целей предоставления «Туризм.РФ» бюджетных инвестиций — разработка планов пространственного развития туристских территорий. В 2021–2023 годах на разработку девяти мастер-планов корпорация израсходовала 732,5 млн руб.

При этом разработка мастер-планов территорий не синхронизирована с разработкой схем территориально-пространственного планирования туристских макротерриторий — это создает риск изменения сроков реализации инвестиционных проектов и инфраструктуры и дополнительных расходов бюджета. Аудиторы также не видят полной синхронизации этих мастер-планов с госпрограммами субъектов.

Инвестиционные проекты в рамках мастер-планов преимущественно направлены на создание дополнительных мест в коллективных средствах размещения, продолжают авторы доклада. Сейчас большую популярность приобретает семейный отдых, туристы предъявляют особые требования к наличию «семейных номеров». Но в большинстве гостиниц в рамках разработанных мастер-планов такие номера представлены в ограниченном количестве. Это создает дополнительные предпосылки для развития рынка аренды краткосрочного жилья для целей туризма, резюмируют в Счетной палате.