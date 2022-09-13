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Кабмин решил сохранить порог беспошлинного ввоза товаров в €1 тыс.

Россия предложит продлить режим беспошлинного ввоза товаров стоимостью до €1 тыс. Пошлина взимается в размере 15% от суммы превышения порога. С января 2020 года по апрель 2022 порог равнялся €200
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Беспошлинный ввоз товаров, чья стоимость не превышает €1 тыс., может быть продлен до июля следующего года, с соответствующей инициативой выступит представитель России на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), вице-премьер Алексей Оверчук. Об этом рассказал газете «Ведомости» его представитель.

Этот вопрос не включен в повестку ближайшего заседания совета ЕЭК, которое состоится 23 сентября. В случае, если тему порога беспошлинного ввоза не поднимет государство-член комиссии, то этот показатель автоматически вернется к прежнему порогу в €200, которое действовало до апреля этого года.

В Минэкономразвития подтвердили газете, что прорабатывают эту инициативу.

Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20
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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

На снижении порога беспошлинного ввоза настаивает Минфин, однако это таким образом не получится увеличить сумму налогов, взимаемых с трансграничной торговли, заявил газете топ-менеджер одного из крупнейших маркетплейсов России. По его словам, если порог вернется к значению в €200, то этот сегмент торговли сразу «просто уйдет».

Отношение Минфина к порогу разделяют и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщил президент объединения Артем Соколов. Объем внутреннего рынка интернет-торговли вырос в 1,5 раза за полгода, тогда как трансграничная торговля сокращается и сейчас занимает долю всего в 4,5% (годом ранее — 13%), следует из данных ассоциации. Соколов пояснил, что текущая ситуация формирует дисбаланс в электронной торговле, из-за чего российские игроки рынка оказываются в неравных условиях по сравнению с онлайн-магазинами за пределами ЕАЭС.

Зарубежные компании не платят 20% НДС и ввозные пошлины, на иностранные площадки не распространяются нормы технического регулирования, продолжил Соколов. Таким образом, внутри ЕАЭС возникает ситуация двойного обложения НДС при реализации продукции через интернет-площадки физлицам из стран-членов ЕАЭС, считает президент АКИТ.

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При этом не все члены ассоциации выступают за понижение порога. В Ozon указали, что условия для поиска альтернативы ушедшим компаниям пока только формируются, новые цепочки поставок еще в процессе налаживания, а потому есть причины для продления действия пошлины в €1 тыс. Представитель компании подчеркнул, что повышение порога положительно сказалось на недопущении дефицита импортной продукции и резкого роста цен.

Huawei остановила продажи в интернет-магазине в России
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Фото:Александр Земляниченко / AP

Порог беспошлинного ввоза стал действовать с января 2020 года, с того времени покупки в зарубежных онлайн-магазинах дороже €200 облагались пошлиной с 1 января 2020 года, максимальный вес посылки не должен был превышать 31 кг. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, стола дороже этой суммы, покупатель должен заплатить 15% от суммы превышения. Пошлины ввели, чтобы выровнять условия работы на рынке для зарубежных и отечественных онлайн-магазинов.

В конце марта с предложением о повышении порога выступили представители России. Премьер Михаил Мишустин тогда заявил о появившейся возможности у россиян оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и дальше, несмотря на ограничения «недружественных стран».



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
беспошлинные покупки пошлина интернет-магазины Алексей Оверчук
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