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В России понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов
С января посылки из зарубежных магазинов дороже €200 будут облагаться пошлиной: она будет взиматься уже и со сделанных в 2019 году и пока не доставленных заказов. Магазины и «Почта России» обещают, что проблем у клиентов не будет

С 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза для россиян снизился до €200 и 31 кг за одну посылку. Если посылка, заказанная в иностранном интернет-магазине, стоит дороже этой суммы, покупатель должен будет заплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за кг перевеса. Год назад порог уже был снижен — с €1 тыс. до €500 и 31 кг, но распространялся на заказы, сделанные за один месяц. Пошлина составляла 30%. Однако это не повлияло на спрос покупателей, а таможенные сборы с посылок из зарубежных интернет-магазинов выросли на 80%.

Как на рынке скажутся новые изменения — в материале РБК.

Готова ли инфраструктура

«Почта России» готова к снижению порога беспошлинного ввоза и традиционному увеличению объемов заказов в новогодние праздники, заверил представитель оператора. «В сотрудничестве с Федеральной таможенной службой (ФТС) мы доработали свои ИТ-системы и модернизировали сортировочные центры», — говорит он.

Чтобы упростить процесс уплаты таможенных пошлин, еще в январе 2019 года «Почта России» и ФТС запустили пилотный проект по взиманию пошлин онлайн, чтобы покупатель мог оплатить налог в момент покупки. Согласно анонсированному партнерами плану, к сервису должны подключиться до 90% иностранных онлайн-игроков. «Этот проект позволил упростить и ускорить таможенное оформление при поступлении товаров в Россию, а сами таможенные платежи перенести в быстрый онлайн-формат», — заверил представитель почтового оператора, уточнив, что пока к системе подключились маркетплейсы Joom и AliExpress.

Формально заявленный план по подключению 90% игроков партнеры выполнили: по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, 92% всей трансграничной торговли приходится на посылки из Китая, где основными операторами являются как раз AliExpress и Joom.

Однако участники рынка считают, что проблемы в связи с нововведением все же будут. Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов напомнил, что если раньше лимит рассчитывался на всю сумму покупок за месяц, то теперь порог составляет €200 на посылку. «Это норма ведет к значительным административным убыткам, так как обрабатывать каждую посылку отдельно намного сложнее. Во всех странах эксперименты по взиманию пошлин из расчета стоимости одной посылки были признаны неудачными. В США, например, пытались ввести налог за каждую посылку дороже $200, но, оказалось, что траты на взимание этой пошлины были выше, чем собранный налог. В итоге порог подняли до $800», — сказал Иванов.

С этим согласен еще один собеседник РБК на рынке онлайн-торговли. «Эксперимент по взиманию пошлин через уполномоченного оператора оправдал себя в 2019 году. Тем не менее, можно ожидать увеличения числа посылок, подлежащих таможенному досмотру, что может привести к дополнительной нагрузке на таможенные органы», — отметил он.

Представитель ФТС не ответил на запрос РБК.

Доля дорогих посылок

По подсчетам ФТС, за счет снижения порога беспошлинного ввоза россияне внесут в бюджет России до 100 млрд руб. за год. Однако по словам собеседника РБК на рынке онлайн-торговли, эта цифра сильно завышена — с учетом ставки пошлины в 15% объем всего рынка трансграничной электронной торговли должен составить 666 млрд руб. Но, по оценке Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, рынок трансграничной торговли в 2017 году составил 262 млрд руб. и 316 млрд руб. в 2018-м. На 2019 год объем рынка прогнозировался в 360–380 млрд руб. Средний чек в 2018 году составил 564 руб., что на 10% меньше показателя 2017 года в долларовом выражении и на 3,3% — в рублевом. Эксперты института прогнозировали снижение чека в 2019 году еще на 15–20%.

По данным ЦБ, в 2018 году россияне потратили на товары из иностранных интернет-магазинов $9,7 млрд (610 млрд руб.). Однако, эта статистика учитывает не только покупки товаров, но и услуг на иностранных сайтах (booking.com, apple.com, Google Play).

Что ждать покупателям

По словам главы Александра Иванова, если человек успел заказать товар на сумму больше €200 и оплатил его до 1 января 2020 года, то новый лимит на него распространяться не должен с юридической точки зрения, так как сделка произошла еще в 2019 году.

Однако представитель онлайн-магазина Farfetch (продает товары «высокого» ценового сегмента) отметил, что все посылки, которые заказаны в 2019 году, но будут доставлены уже в 2020-м, будут обрабатываться таможней по новым правилам: каждая посылка свыше €200 будет облагаться пошлиной 15%, то есть покупателю возможно придется доплатить. Как пояснил представитель Farfetch, если стоимость посылки превышает лимит, то с получателем свяжутся представители таможни для предоставления документов, далее он оплатит пошлину и после этого заказ уже будет передан в службу доставки.

Представитель AliExpress Россия напомнил, что благодаря тому, что площадка участвует в эксперименте ФТС и «Почты», в момент оформления заказа, данные поступают в ФТС. Следовательно, если данные о заказе поступят до конца 2019 года, а посылка придет в России в 2020 году, то к ней будет применены таможенные правила 2019-го, то есть по лимиту €500 в месяц, уточнил он. «Пользователи AliExpress Россия могут уплатить таможенную пошлину онлайн — в момент заказа стоимостью выше порога всплывает окно со ссылкой на сайт уполномоченного оператора — «Почты России», — пояснил представитель AliExpress Россия.

Александр Иванов уверен, что в будущем и другие международные магазины, ориентированные на российский рынок, скорее всего, позволят оформлять пошлину непосредственно при оплате заказа.

Представитель Farfetch сообщил, что сейчас компания действительно работает над введением для России системы оплаты физическим лицом во время покупки. «Это облегчит процесс ввоза заказов. Пошлины уже будут включены в стоимость товаров», — отметил он, добавив, что подобные условия доставки сейчас обсуждаются многими игроками рынка.

Какие варианты снижения порога предлагали

В декабре 2017 года страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорился о снижении таможенных лимитов при ввозе посылок. Максимальный порог с 1 января 2019 года составил €500 в месяц (вместо €1,5 тыс.). При этом члены союза могут устанавливать свои показатели в пределах установленного в ЕАЭС лимита.

В России обсуждались разные подходы к определению этого порога. В частности, проект бюджета на 2018–2020 годы предполагал снижение порога до €20. «Почта России» предлагала ввести пошлины для товаров дороже €200 к 2019 году и дороже €20 к 2021 году. В середине июня 2018 года ФТС выступила с предложением через полтора года и вовсе ввести пошлины на все товары, приобретаемые россиянами в иностранных интернет-магазинах. Несколько вариантов постановлений по снижению беспошлинного ввоза в 2018 году предлагал Минфин. Сначала ведомство хотело с 1 июля 2018 года облагать пошлиной посылки из зарубежных интернет-магазинов дороже €500, а с января 2019 года — дороже €200. Другой вариант документа предлагал понизить порог беспошлинного ввоза до €500 с 1 июля 2018 года, а с 1 июля 2019 года — до €100 за одну посылку, но при этом не более €200 в течение календарного месяца в адрес одного физического лица.

В декабре министр финансов Антон Силуанов предложил с 1 июля 2020 года снизить беспошлинный порог на товары из зарубежных интернет-магазинов до €100 за посылку, с 1 января 2021 года — до €50, а с 1 января 2022 года — до €20. Дмитрий Медведев поддержал идею Минфина и поручил проработать вопрос для рассмотрения на совете глав правительств ЕАЭС.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Левинская
Теги: онлайн-торговля, налог, ФТС, «Почта России»
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