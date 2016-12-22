Минфин предложил новую схему взимания пошлин с покупок в интернете

С 1 июля порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа может быть снижен до €500, а с июля 2019 года — до €100 за одну посылку и €200 суммарно в месяц. Такую схему предложил Минфин

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минфин разработал еще один вариант снижения порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов. Об этом РБК рассказали три источника на рынке электронной коммерции. Согласно подготовленному ведомством новому проекту постановления правительства (есть у РБК), с 1 июля 2018 года пошлиной начнут облагаться посылки суммарной стоимостью дороже €500 в месяц и весом более 31 кг. С 1 июля 2019 года порог составит €100 и 31 кг за одно отправление, но при этом не более €200 в течение календарного месяца в адрес одного физического лица.

По словам одного из собеседников РБК, проект постановления сейчас обсуждается, однако до 1 июля документ должен быть согласован.

Как сейчас взимают пошлины на интернет-посылки Сейчас в России пошлина не взимается с приобретенных в интернете товаров из-за рубежа, суммарная стоимость которых ниже €1 тыс. в месяц, а вес легче 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30% и не менее €4 за килограмм. В декабре 2017 года совет Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) договорился о снижении таможенных лимитов при ввозе на территорию стран-участниц посылок. Согласно этому решению, максимальный порог беспошлинного ввоза почтовых отправлений должен составлять €500 с 1 января 2019 года.

Представитель Минфина не ответил на вопросы РБК о новом проекте постановления. Ранее в пресс-службе Минфина говорили, что обсуждается вариант постепенного снижения порога, «чтобы это снижение не было резким для потребителей и не являлось нагрузкой на информационные системы и сотрудников «Почты России», Федеральной таможенной службы (ФТС) и экспресс-перевозчиков. «Первым шагом в этом направлении станет снижение порога до €500 с 1 июля 2018 года, как и предполагалось ранее. Соответствующий проект постановления сейчас [находится] на рассмотрении в правительстве. По дальнейшему снижению рассматриваются различные варианты — снижение порога до €200 с 1 января 2019 года или с 1 июля 2019 года», — говорил представитель пресс-службы Минфина.

Минфин еще в апреле представил первый вариант проекта постановления, в котором было предложено облагать пошлинам посылки из зарубежных интернет-магазинов дороже €500 в месяц уже с 1 июля этого года, а с января следующего — присланные по почте товары из интернет-магазинов ​дороже €200. Однако этот документ до сих пор не был утвержден. В июне газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минфине и Минкомсвязи обсуждали вариант, при котором беспошлинный порог на покупки из иностранных интернет-магазинов будет снижен до €500 с 1 января 2019 года, как изначально и планировалось, но с 1 июля следующего года порог составит €100.​

Перешагнуть порог

Российское правительство не первый год обсуждает снижение порога беспошлинного ввоза зарубежных интернет-покупок. В частности, проект бюджета на 2018–2020 годы предполагал его снижение до €20. «Почта России» в октябре минувшего года предлагала ввести пошлины для товаров дороже €200 к 2019 году и дороже €20 к 2021 году. В середине июня ФТС выступила с предложением через полтора года ввести пошлины для всех товаров, приобретаемых россиянами в иностранных интернет-магазинах. Одновременно ФТС предложила снизить размер пошлины до 20% и распространить требования технического регулирования на товары трансграничной торговли. В службе рассчитывают, что подобное нововведение будет приносить в бюджет до 25 млрд руб. в год. Как объяснял замруководителя ФТС Тимур Максимов на конференции «Таможенное регулирование в России», устроенной газетой «Ведомости», конечная цель этих мер — выровнять условия работы на рынке. Предложенная модель может иметь «неоднозначный эффект» для потребителей, но «незначительное увеличение цены должно быть компенсировано гарантией и качеством ввозимой продукции», говорил Максимов.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов говорит, что ее участники «всегда поддерживали решения, которые позволят создать равные конкурентные условия на рынке», к которым относится и предложение о снижении порога беспошлинного ввоза. «От решения выиграют в первую очередь российские производители, для которых сбыт станет более прозрачным. Выиграют и покупатели: магазины в условиях возросшей конкуренции постараются улучшить качество сервиса и предложения», — отметил он. При этом глава АКИТ считает, что последняя схема, предложенная Минфином, соответствует возможностям государства по администрированию пошлин.

Против понижения беспошлинного ввоза выступает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. Он считает, что предложение убыточно для бюджета, так как оно «будет провоцировать развитие контрабанды и переведет отрасль трансграничной электронной коммерции в серую зону». «Идея взимать пошлины исходя из суммы одной посылки​ рациональна, так как ее проще определить. Однако порог в €100 слишком низкий и затрагивает большую часть покупок», — говорит Иванов.

По словам одного из участников рынка электронной коммерции, из схемы, предложенной в новом проекте постановления, не ясно, как с 1 июля 2019 будет взиматься пошлина при превышении лимита. «Смогут ли ее собирать онлайн-площадки самостоятельно во время оформления заказа, каким будет размер этих пошлин», — заметил собеседник РБК. По его словам, администрировать посылки при ежемесячном лимите в €200 будет сложно, так как таких посылок много. «Именно эта часть выглядит наиболее уязвимой. Потребуется идентификация всех покупателей и ведение реестров», — указал он.