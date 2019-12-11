Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20

«Обсуждается вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в целях создания равных условий для российских и зарубежных ретейлеров. Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые — ничего, что создает неравные конкурентные условия», — поясняли в 2017 году РБК в Минфине.
Федеральная таможенная служба еще в 2016 году предлагала снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок, приводя в пример Белоруссию, где лимит установлен на уровне €22 в месяц.
Однако тогда от столь радикального снижения порога отказались. До 1 января 2019 года россияне имели право беспошлинно покупать у иностранных интернет-торговцев товары на сумму до €1000 в месяц, с начала года порог снижен вдвое — до €500. За любые посылки, превышающие эту стоимость, покупатель должен дополнительно заплатить 30% от суммы превышения.
Кроме того, в июле Минфин предложил повысить вдвое — с 250 до 500 руб. — размер сбора, взимаемого за проведение таможенных операций с посылками из-за рубежа.
В 2018 году, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), российский рынок интернет-торговли оценивался в 1,66 трлн руб. По прогнозу ассоциации, по итогам 2019 года объем рынка онлайн-торговли увеличится на 32,5%, до 2,2 трлн руб. Доля рынка зарубежных онлайн-площадок в объеме продаж в 2018 году сократилась впервые с 2012 года и составила 30,4% вместо 36% годом ранее. Однако доходы иностранных продавцов на российском рынке выросли на 34,7%, до 504 млрд руб., а число отправлений выросло до 380 млн. В 2019 году АКИТ прогнозирует рост отправлений из зарубежных магазинов в сравнении с прошлым годом на 18,4% до 450 млн отправлений.
Главный игрок трансграничной торговли в России — Китай, среди импортеров страна лидирует как по количеству посылок, так и по их совокупной стоимости: на нее приходится 92% посылок, в денежном выражении доля онлайн-торговцев из Китая среди всех посылок составляет 54%. Лидерство Китая подтверждает и совместное исследование GfK и «Яндекс.Маркет», которое показало, что на интернет-площадках Китая делали заказы 73% респондентов. Онлайн-площадки других стран выбрали только 29%. Годом ранее в Китае заказывали 70% покупателей и 26% в других странах соответственно.
По данным АКИТ, в 2018 году среди всех транзакций на посылки стоимостью свыше €500 приходилось менее 1% заказов, а большинство заказов россиян (64,3%) приходится на отправления стоимостью до €22.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в первом полугодии 2019 года совокупное количество отправлений в Россию снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 172 млн шт. При этом, как рассказал РБК представитель ФТС, снижение порога повлияло на общий объем таможенных платежей и количество облагаемых пошлиной посылок: оно выросло на 77,6%. Если за первые шесть месяцев 2018-го служба оформила свыше 24 тыс. отправлений с уплатой таможенных платежей на сумму более 128 млн руб. (€1,7 млн по средневзвешенному курсу в 2018 году), то за аналогичный период 2019-го таких отправлений было уже 107 тыс. шт., а общий объем сборов составил около 400 млн руб., или €5,5 млн (по курсу на 8 августа).