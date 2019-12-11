Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20

Минфин предлагает снизить с 2022 года порог беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов до €20. Сейчас без пошлин можно получать такие посылки на сумму до €500 в месяц

Правительство России вернулось к обсуждению идеи снизить стоимость посылок, доставляемых из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлин, до €20 в месяц, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает ТАСС.

По его словам, Минфин предлагает снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в три этапа:

с 1 июля 2020 года — до €100 в месяц;

с 1 января 2021 года — до €50 в месяц;

с 1 января 2022 года — до €20 в месяц.

«Снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года с €500 до €200 — это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее. Резолюция Дмитрия Медведева на письме Силуанова, которая звучит полностью следующим образом: «В целом согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» — не означает, что это конечное решение. Оно еще будет обсуждаться, в том числе и в Евразийской комиссии», — пояснил Осипов (цитата по ТАСС).

Предложение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах до €20, содержалось в опубликованных в 2017 году материалах проекта бюджета России на 2018–2020 годы.