Мурашко сообщил о ходе разработки второй вакцины от коронавируса

Михаил Мурашко (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Разработка второй отечественной вакцины от COVID-19 идет в штатном режиме. Об этом, как передают «РИА Новости», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас она завершает клинические исследования, потом пройдет экспертизу... Пока все идет штатно», — сказал он.

Ранее Мурашко рассказал о сроках поставки в регионы первой отечественной вакцины от коронавируса, разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. По его словам, регионы получат первую партию уже в понедельник.

Накануне центр «Вектор» рассказал об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». У испытуемых добровольцев не зафиксировали побочных эффектов после инъекции препарата. Испытания вакцины с добровольцами начались 27 июля.