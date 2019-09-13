Bloomberg узнал об отъезде миллиардера Айкана из Нью-Йорка из-за налогов

Один из богатейших людей США и бывший советник Дональда Трампа Карл Айкан переедет из Нью-Йорка во Флориду. Решение объясняют стремлением снизить налоговые выплаты

Карл Айкан (Фото: Victor J. Blue / Bloomberg)

Карл Айкан, один из наиболее высокооплачиваемых руководителей хедж-фондов (по данным Forbes, в 2018 году он заработал $480 млн) и один из богатейших людей США (Forbes оценивает его состояние в $17,6 млрд, Bloomberg — в $20,5 млрд), решил уехать из Нью-Йорка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Айкану 83 года, он родился в 1936 году в Нью-Йорке, в одном из районов Квинса на острове Лонг-Айленд, и на протяжении десятилетий был одной из икон нью-йоркской Уолл-стрит. Однако теперь, по данным источников Bloomberg, он решил покинуть Нью-Йорк и переехать во Флориду, а также перевести туда свой бизнес (миллиардер владеет компанией Icahn Enterprises, штаб-квартира расположена в небоскребе General Motors на Пятой авеню на Манхэттене), чтобы сократить выплату налогов.

Флорида — один из семи штатов США, власти которого не взимают налог на доходы физических лиц, тогда как в штате Нью-Йорк его ставка составляет 8,82%. Ставка налога на прибыль компаний во Флориде составляет 5,5%, в Нью-Йорке — 6,5%.

Bloomberg напоминает, что еще в 1990-х годах Айкан купил себе особняк на острове Индиан-Крик в пригороде Майами. По данным Forbes, который называет Индиан-Крик бункером миллиардеров, на острове расположено только 40 участков с построенными на них домами, его круглосуточно патрулирует охрана на гидроциклах. Айкану, как отмечает Forbes, принадлежит купленный в 1997 году за $7,5 млн дом площадью около 1,3 тыс. кв. м по адресу: 24 Indian Creek Drive.