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Bloomberg узнал об отъезде миллиардера Айкана из Нью-Йорка из-за налогов
Один из богатейших людей США и бывший советник Дональда Трампа Карл Айкан переедет из Нью-Йорка во Флориду. Решение объясняют стремлением снизить налоговые выплаты
Карл Айкан (Фото: Victor J. Blue / Bloomberg)

Карл Айкан, один из наиболее высокооплачиваемых руководителей хедж-фондов (по данным Forbes, в 2018 году он заработал $480 млн) и один из богатейших людей США (Forbes оценивает его состояние в $17,6 млрд, Bloomberg — в $20,5 млрд), решил уехать из Нью-Йорка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Айкану 83 года, он родился в 1936 году в Нью-Йорке, в одном из районов Квинса на острове Лонг-Айленд, и на протяжении десятилетий был одной из икон нью-йоркской Уолл-стрит. Однако теперь, по данным источников Bloomberg, он решил покинуть Нью-Йорк и переехать во Флориду, а также перевести туда свой бизнес (миллиардер владеет компанией Icahn Enterprises, штаб-квартира расположена в небоскребе General Motors на Пятой авеню на Манхэттене), чтобы сократить выплату налогов.

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Флорида — один из семи штатов США, власти которого не взимают налог на доходы физических лиц, тогда как в штате Нью-Йорк его ставка составляет 8,82%. Ставка налога на прибыль компаний во Флориде составляет 5,5%, в Нью-Йорке — 6,5%.

Bloomberg напоминает, что еще в 1990-х годах Айкан купил себе особняк на острове Индиан-Крик в пригороде Майами. По данным Forbes, который называет Индиан-Крик бункером миллиардеров, на острове расположено только 40 участков с построенными на них домами, его круглосуточно патрулирует охрана на гидроциклах. Айкану, как отмечает Forbes, принадлежит купленный в 1997 году за $7,5 млн дом площадью около 1,3 тыс. кв. м по адресу: 24 Indian Creek Drive.

Собеседники Bloomberg утверждают, что переезд Айкана во Флориду назначен на 31 марта 2020 года, а не желающим последовать за ним сотрудникам уже предложили уволиться.

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Город и миллиардеры: где живет больше всего богатых людей

По данным Forbes, в Нью-Йорке проживают 85 человек с состоянием свыше $1 млрд, это самый населенный миллиардерами город мира. В 2018 году компания Wealth-X сообщала, что Нью-Йорк утратил лидерство в рейтинге городов, где проживает больше всего мультимиллионеров с состоянием более $30 млн. За 2017 год численность нью-йоркцев с капиталами в $30 млн и больше увеличилась лишь на 7% (до 8865 человек), в то время как в Гонконге их число выросло почти на треть и перевалило за 10 тыс.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Карл Айкан, Флорида
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