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Нью-Йорк утратил статус города с наибольшим числом мультимиллионеров
Экономика, 15:49
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Нью-Йорк утратил статус города с наибольшим числом мультимиллионеров
По итогам 2017 года число живущих в Гонконге людей с состоянием не менее $30 млн перевалило за 10 тыс. Нью-Йорк, в котором мультимиллионеров оказалось на тысячу с лишним меньше, откатился на второе место
Вид на город Нью-Йорк (Фото: Анна Сергеева для РБК)

К концу 2017 года в мире жило 255 810 человек, каждый из которых владеет состоянием не менее чем в $30 млн (Ultra high-net-worth individuals, UHNWI), следует из отчета компании Wealth-X. По подсчетам ее экспертов, за год число мультимиллионеров увеличилось на 12,9%, а их общее состояние выросло на 16,3%, достигнув $31,503 трлн.

По данным Wealth-X, немногим меньше трети этой суммы ($9,205 трлн) принадлежит 2754 миллиардерам. Еще около $3 трлн владеют 4326 человек с состоянием от $500 млн до $1 млрд. «Беднейшая» часть UHNWI, 122,47 тыс. человек с состоянием в $30–50 млн каждый, контролирует $4,663 трлн.

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​Численность UHNWI в минувшем году росла во всех крупнейших регионах мира, однако быстрее всего новые мультимиллионеры появлялись в странах Азии, где число богачей выросло на 18,5%, а их совокупное состояние — на 26,7%. Для сравнения, в Северной Америке за год UHNWI стало больше на 9,5%, а в Европе — на 12,8%. По общему числу мультимиллионеров и их совокупному состоянию Азия уже вплотную приблизилась к Европе (68,97 тыс. и $8,365 трлн против 72,57 тыс. и $8,773 трлн соответственно) и в следующем году может ее обогнать.

​Лидером по числу UHNWI пока остается Северная Америка, где людей с состоянием в $30 млн и более к концу 2017 года насчитывалось 90,44 тыс., а их совокупное состояние оценивалось примерно в $11 трлн. Подавляющее большинство североамериканских мультимиллионеров (79 595 человек с состоянием $9,845 трлн) живет в США.

В обозримом будущем лидерству США по числу UHNWI ничто не угрожает, их здесь больше, чем в пяти следующих за ними странах: Японии, Китае (без учета Гонконга и Макао), Германии, Канаде и Франции вместе взятых. А вот Нью-Йорк звание самого населенного мультимиллионерами города мира уже утратил, за 2017 год численность нью-йоркцев с капиталами в $30 млн и больше увеличилась на 7% (до 8865 человек), в то время как в Гонконге их число выросло почти на треть и перевалило за 10 тыс.

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«Факторами устойчивого роста благосостояния Гонконга были масштабный подъем на мировых финансовых рынках и стимулирование экономики за счет повышения процентных ставок. Рост богатства поддерживался также расширением торговых и инвестиционных связей с материковым Китаем, в том числе прямых связей между Гонконгской и Шеньчженьской биржами», — говорится в отчете Wealth-X.

К 2022 году общее число UHNWI в мире, по прогнозу Wealth-X, превысит 360 тыс. человек, а их общее состояние достигнет $44,3 трлн.

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Фотогалерея

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Wealth-X , миллионеры , Нью-Йорк , Гонконг
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