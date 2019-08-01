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Евро/Доллар $1,06 (-4,19%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд
Состояние ни одного из богатейших россиян не уменьшилось с начала года, тогда как лидер Bloomberg Billionare Index Джефф Безос потерял $8,41 млрд
Леонид Михельсон (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).

Из 500 участников списка 22 человека — россияне, сильнее всех среди них разбогатели:

  • Леонид Михельсон, предправления НОВАТЭКа, +$5,71 млрд с начала года, состояние $25,1 млрд, 35-е место в общем перечне самых богатых бизнесменов в мире;
  • Геннадий Тимченко, основной акционер Volga Group, +$3,81 млрд, cостояние $17,6 млрд, 59-е место;
  • Владимир Потанин, гендиректор «Норникеля», +$3,29 млрд, состояние $22,9 млрд, 41-е место;
  • Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК, +$3,27 млрд, состояние $21,1 млрд, 46-е место;
  • Алишер Усманов, основатель USM Holdings, +$2,79 млрд, состояние $17 млрд, 65-е место;
  • Вагит Алекперов, глава ЛУКОЙЛа, +$2,53 млрд, состояние $18,6 млрд, 55-е место;
  • Алексей Мордашов, владелец «Силовых машин», +$2,11 млрд, состояние $19,6 млрд, 51-е место;
  • Роман Абрамович, основной владелец Evraz, +$1,43 млрд, состояние $15,6 млрд, 83-е место;
  • Александр Абрамов, председатель совета директоров Evraz, +$1,31 млрд, состояние $7,33 млрд, 218-е место;
  • Искандар Махмудов, основатель и президент УГМК, +$1,21 млрд, состояние $5,26 млрд, 350 место

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С начала года не уменьшилось состояние никого из включенных в BBI россиян. В то же время лидер общего списка, основатель Amazon Джефф Безос потерял $8,41 млрд (его состояние оценивают в $117 млрд), второе место занял один из создателей Microsoft Билл Гейтс с начала года его состояние увеличилось на $16,9 млрд и достигло $107 млрд, на третьей строчке Бернар Арно, президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy, в 2019 году он прибавил $33,2 млрд, его состояние оценивают в $102 млрд.

Автор: Константин Нагаев
Теги: миллиардеры, Bloomberg Billionaire Index, россияне
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