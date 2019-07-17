Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Bloomberg

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые за семь лет существования рейтинга занял третье место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно поднялся на второе место списка с капиталом $107,6 млрд, обогнав Гейтса более чем на $200 млн, пишет Bloomberg.

В июне состояние Арно впервые превысило $100 млрд, и он вошел в тройку лидеров BBI, присоединившись к Гейтсу и основателю Amazon Джеффу Безосу с капиталом в $125 млрд.

Гейтс оставался бы самым богатым человеком в мире, если бы не благотворительная деятельность, отмечает Bloomberg. Как пишет агентство, основатель Microsoft пожертвовал более $35 млрд в основанный им с супругой фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Ранее Гейтс назвал главной ошибкой корпорации Microsoft то, что она позволила Google запустить операционную систему Android. По его словам, альтернатива системы iOS позволила бы Microsoft «стать победителем и получить все».