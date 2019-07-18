Москва заняла третье место в мире по численности миллиардеров

В столице России сейчас живет 71 человек с состоянием $1 млрд и выше, что больше, чем в Лос-Анджелесе, Токио и Париже вместе взятых

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва занимает третье место в мире по числу проживающих в ней долларовых миллиардеров, следует из рейтинга, подготовленного британской компанией Savills на основе данных Forbes. Из рейтинга следует, что в столице России проживает 71 человек с состоянием $1 млрд и выше, больше их только в Гонконге (79) и Нью-Йорке (85).

В десятку наиболее населенных миллиардерами городов мира также входят Пекин (61), Лондон (55), Шанхай (45), Сан-Франциско (42), Шэньчжэнь (39), Сеул (38) и Мумбаи (37). Таким образом, почти половину топ-10 с учетом Гонконга составляют города Китая.

В отчете Savills отмечается, что Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь все больше привлекают миллиардеров в связи с ростом значения этих городов в качестве деловых и промышленных центров.

Западная Европа в топ-10 городов, где живут миллиардеры, представлена только Лондоном. В столицах остальных европейских стран миллиардеров гораздо меньше. Например, в Париже их 19, в Мадриде — 15, а в Берлине — только семь.