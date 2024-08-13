Во ФСИН опровергли госпитализацию Дарьи Треповой

Состояние Треповой оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь ей не нужна, сообщили во ФСИН. Mash и 78.ru писали, что девушку экстренно доставили в тюремную больницу

Дарья Трепова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Информация о госпитализации осужденной на 27 лет по делу о гибели военного блогера Владлена Татарского (Максим Фомин) Дарьи Треповой в колонии не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе управления ФСИН по Мордовии.

«Осужденная [Трепова] отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние ее здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается», — говорится в сообщении.

О том, что Трепову экстренно доставили в тюремную больницу Мордовии, ранее сообщили Mash и 78.ru. По данным телеграм-канала, девушка страдает сильной депрессией и расколом личности.

РБК обратился за комментарием в ОНК Мордовии.

В январе суд приговорил Трепову к 27 годам колонии строгого режима по делу о теракте. Теракт произошел в апреле 2023 года в кафе в Петербурге, в котором проходила творческая встреча военкора Владлена Татарского. Трепова подарила военкору его гипсовый бюст, который впоследствии взорвался. Татарский погиб на месте, еще 52 человека пострадали.

В последнем слове в суде Трепова заявила, что не желала смерти военкору и не знала о бомбе в статуэтке: она полагала, что там находится прослушка. Обвинение отмечало, что версия девушки не находит подтверждения.

Трепова получила один из самых серьезных приговоров когда-либо вынесенных женщинам в России. По действующим законам, женщинам не назначают пожизненное и отправляют только в колонии общего режима. Срок наказания должен быть не больше 25 лет, однако по преступлениям террористической направленности суд может назначить до 30 лет. Тем не менее прокуратура сочла приговор Треповой «излишне мягким» и потребовала увеличить срок наказания на год, до 28 лет, как запрашивала изначально. Однако военный суд отказался ужесточить наказание.

В конце июня адвокат Треповой сообщил, что ее отправили по этапу в колонию. По информации 78.ru, девушка содержится в колонии-поселении № 14 в Мордовии. Mash сообщает, что в начале прошлой недели ее этапировали в ИК-2 в поселке Явас, а под конец недели Треповой резко стало плохо и она оказалась в лечебном исправительном учреждении № 3 (Барашево).