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Военная операция на Украине ,  
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Военный суд признал законным приговор Треповой

Военный суд признал законным 27-летний приговор Треповой из-за гибели Татарского
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Гибель военкора Татарского
Суд отказался ужесточить самый строгий приговор из когда-либо вынесенных женщинам в России — 27 лет для петербурженки Дарьи Треповой, которая принесла на встречу с Владленом Татарским статуэтку с бомбой
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Аппеляционный военный суд оставил в силе приговор Дарье Треповой по делу о теракте, в результате которого погиб военный блогер Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщает корреспондент «Интерфакса». Ее ранее осудили на 27 лет.

Законным признан и приговор второму фигуранту дела — Дмитрию Касинцеву.

Гособвинение обратилось ранее в военный суд с просьбой ужесточить наказание Треповой до 28 лет колонии общего режима — такой срок прокуратура запрашивала для девушки с самого начала. Прокуратура аргументировала свою позицию тяжестью преступления и его общественной значимостью, 27 лет по мнению обвинения — «излишне мягкий приговор».

Приговор Треповой — самый большой из когда-либо вынесенных женщинам в России. Согласно действующему законодательству, женщинам не назначают пожизненное лишение свободы и отправляют в колонии только общего режима. Срок наказания не должен превышать 25 лет, но по преступлениям террористической направленности суд может назначить до 30 лет.

Адвокаты Треповой просили апелляционную инстанцию оправдать ее по обвинению в теракте, а по обвинению в использовании поддельных документов засчитать отбытый в СИЗО срок, переквалифицировав его на более мягкое.

«Укринформ» подтвердил причастность СБУ к убийствам Татарского и Кивы
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Последствия взрыва в кафе &laquo;Стрит-бар&raquo; на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский

Убийство Татарского произошло более года назад, в апреле 2023-го. Трепова принесла статуэтку, начиненную взрывчаткой, в петербургское кафе «Патриот-бар», где выступал блогер. В результате взрыва он погиб, пострадали 52 человека.

Сама Трепова рассказывала об отсутствии ненависти к Татарскому, смерти ему, по ее словам, она не желала. Девушка заявляла, что была не в курсе о спрятанной в статуэтке бомбе, полагая, что там находится прослушивающее устройство.

Трепову осудили в конце января по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК) и подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК). Она признала вину только по одной из предъявленных статей — в использовании поддельного водительского удостоверения.

Глава СБУ Василий Малюк весной в эфире украинского телемарафона отказался подтверждать причастность СБУ к убийству Татарского и экс-депутата Рады Ильи Кивы, но при этом он рассказал в деталях об оружии, которым убили Киву, и взрывчатке в бюсте, подаренном военкору Татарскому. По данным «Укринформа», ведомство причастно к произошедшему.

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Дарья Трепова Владлен Татарский

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Для сдачи в аренду

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