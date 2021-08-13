Число умерших от COVID в России за сутки поставило новый рекорд

Суточное число летальных исходов из-за заражения коронавирусом второй день подряд превышает 800: в пятницу зафиксировали 815 смертей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За последние сутки в России от заражения коронавирусом скончались 815 человек, это новый максимум, зафиксированный с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба.

В стране второй день подряд выявляют более 800 летальных исходов: накануне умерли 808 человек.

Всего за время распространения вируса скончались 168 864 пациента с COVID-19, по данным оперативного штаба. От общего количества 26 482 смерти зарегистрировали в Москве (плюс 2529 заразившихся за сутки), еще 19 890 — в Санкт-Петербурге (плюс 1810) и 7551 — в Московской области (плюс 1223).

За последние 24 часа в России выявили 22 277 заболевших коронавирусом, после чего общее количество известных случаев заражения в стране достигло 6 млн 557 тыс. 68. Лидирует по общему числу заболевших также Москва, где выявили 1,53 млн зараженных COVID-19. На втором месте — Петербург (553,1 тыс. зараженных), на третьем — Подмосковье (403,4 тыс.).