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Пандемия коронавируса ,  
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Число умерших от COVID в России за сутки поставило новый рекорд

Суточное число летальных исходов из-за заражения коронавирусом второй день подряд превышает 800: в пятницу зафиксировали 815 смертей
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За последние сутки в России от заражения коронавирусом скончались 815 человек, это новый максимум, зафиксированный с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба.

В стране второй день подряд выявляют более 800 летальных исходов: накануне умерли 808 человек.

Всего за время распространения вируса скончались 168 864 пациента с COVID-19, по данным оперативного штаба. От общего количества 26 482 смерти зарегистрировали в Москве (плюс 2529 заразившихся за сутки), еще 19 890 — в Санкт-Петербурге (плюс 1810) и 7551 — в Московской области (плюс 1223).

Смертность среди заболевших COVID в июне достигла пика с января
Экономика
Фото:Александр Поляков / Global Look Press

За последние 24 часа в России выявили 22 277 заболевших коронавирусом, после чего общее количество известных случаев заражения в стране достигло 6 млн 557 тыс. 68. Лидирует по общему числу заболевших также Москва, где выявили 1,53 млн зараженных COVID-19. На втором месте — Петербург (553,1 тыс. зараженных), на третьем — Подмосковье (403,4 тыс.).

За время пандемии в России выздоровели 5,84 млн человек.

В среду, 11 августа, в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением коронавируса в России как стабильную, но напряженную. «В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — уточнила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. При этом она отметила, что в целом по России можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста новых случаев.

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Однако эксперты допускают, что в сентябре возможен повторный рост заболеваемости. Этому будет способствовать то, что у многих сойдет на нет иммунитет, приобретенный в первую волну, и кроме того, многие вернутся из отпусков.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что российская система здравоохранения готова к осенней волне, если такая будет. Он пояснил, что за полтора года был накоплен опыт, в том числе перепрофилирования больниц.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
коронавирус COVID-19
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