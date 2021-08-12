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Проценко оценил готовность системы здравоохранения к новой волне COVID-19

Денис Проценко
Денис Проценко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российская система здравоохранения готова к возможной новой волне COVID-19 осенью. Об этом «РИА Новости» заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«У нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре», — отметил он.

По его словам, за полтора года пандемии система здравоохранения накопила опыт, в том числе опыт перепрофилирования госпиталей.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ранее кандидат медицинских наук, вакцинолог, педиатр, главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков заявил, что в середине-конце сентября будет повторный рост заболеваемости COVID-19. Он пояснил, что огромная часть населения, потерявшая иммунитет после первых заболеваний, все еще остается невакцинированной, а также многие вернутся из отпусков.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский подтвердил, что возвращение людей из отпусков, начало трудового и учебного сезона может способствовать новой вспышке коронавируса.

На рост заболеваемости также влияют смена сезонов, которая ослабляет иммунную систему, а также климатические, температурные, влажностные условия, которые увеличивают выживаемость вирусов во внешней среде, добавила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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