Проценко оценил готовность системы здравоохранения к новой волне COVID-19

Денис Проценко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российская система здравоохранения готова к возможной новой волне COVID-19 осенью. Об этом «РИА Новости» заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«У нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре», — отметил он.

По его словам, за полтора года пандемии система здравоохранения накопила опыт, в том числе опыт перепрофилирования госпиталей.

Ранее кандидат медицинских наук, вакцинолог, педиатр, главный врач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков заявил, что в середине-конце сентября будет повторный рост заболеваемости COVID-19. Он пояснил, что огромная часть населения, потерявшая иммунитет после первых заболеваний, все еще остается невакцинированной, а также многие вернутся из отпусков.