В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но остается напряженной. Об этом «РИА Новости» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — уточнила она.

По словам Пшеничной, в целом по стране можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста новых случаев.

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Накануне директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила РБК, что к осени может произойти очередной подъем заболеваемости, однако пока неизвестно, насколько он может быть сильным.