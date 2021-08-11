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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но остается напряженной. Об этом «РИА Новости» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — уточнила она.

По словам Пшеничной, в целом по стране можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста новых случаев.

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Накануне директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила РБК, что к осени может произойти очередной подъем заболеваемости, однако пока неизвестно, насколько он может быть сильным.

Попович пояснила, что от того, как россияне будут соблюдать призывы к вакцинации и меры защиты, будет зависеть число заболевших этой осенью.

Она добавила, что подъем заболеваемости может быть связан со сменой сезонов, которая ослабляет иммунную систему. Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, в свою очередь, подчеркнул, что возвращение людей из отпусков, начало трудового и учебного сезона может способствовать новой вспышке COVID-19.

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