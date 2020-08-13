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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заверил в появлении в Москве выбора среди вакцин от COVID-19

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Жители Москвы смогут выбирать среди нескольких вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, поскольку в России уже появилась вакцина от коронавируса, москвичи смогут получить ее в скором времени.

«Я уверен, что в ближайшие месяцы появятся еще вакцины. У людей будет выбор, какой вакциной воспользоваться», — добавил Собянин.

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Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. По словам Путина, одна из его дочерей была среди добровольцев, которым ввели вакцину еще до ее регистрации.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственного препарата, которые начнут поступать для медиков из групп риска. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.

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Теги: Сергей Собянин, вакцина, коронавирус, Москва, COVID-19
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