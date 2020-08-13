Собянин заверил в появлении в Москве выбора среди вакцин от COVID-19

Фото: АГН «Москва»

Жители Москвы смогут выбирать среди нескольких вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, поскольку в России уже появилась вакцина от коронавируса, москвичи смогут получить ее в скором времени.

«Я уверен, что в ближайшие месяцы появятся еще вакцины. У людей будет выбор, какой вакциной воспользоваться», — добавил Собянин.

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. По словам Путина, одна из его дочерей была среди добровольцев, которым ввели вакцину еще до ее регистрации.