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Пандемия коронавируса ,  
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За неделю москвичей оштрафовали за отсутствие масок на 27 млн руб.

В соответствии с действующим указом мэра Москвы все жители столицы обязаны носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Только за последнюю неделю за появление в общественном транспорте Москвы без средств защиты было оштрафовано более 5 тыс. человек, общая сумма штрафов составила около 27 млн руб. Это следует из обнародованных 12 августа данных ГКУ «Организатор перевозок».

В среду заместитель главы ГКУ Олег Иванов сообщил, что с момента введения из-за угрозы COVID-19 режима обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте столицы за их отсутствие было выписано более 47 тыс. постановлений о штрафах на общую сумму 237,4 млн руб. Неделей ранее Иванов говорил, что оштрафовано около 42 тыс. человек на 210 млн руб.

В соответствии с действующим указом мэра Москвы Сергея Собянина все жители столицы обязаны носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах. Нарушителям этих правил грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

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Фото: Michel Euler / AP

В конце июля департамент транспорта Москвы предупредил о скором начале рейдов по проверке наличия масок на пассажирах метро. В начале августа ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что полиция начала массово штрафовать пассажиров за отсутствие масок.

По данным столичного департамента торговли и услуг, за нарушение работниками и посетителями масочного режима оштрафовано более 8 тыс. магазинов и предприятий общественного питания на общую сумму 450 млн руб.

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Теги: маски, Москва, общественный транспорт
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