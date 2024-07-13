СК: по делу о крушении лайнера в Подмосковье проходят допросы и экспертизы

СК заявил о допросах и экспертизах по делу о крушении лайнера под Москвой

По делу о крушении лайнера в Подмосковье назначены экспертизы фрагментов фюзеляжа и других вещдоков, проводятся допросы свидетелей и очевидцев произошедшего, заявили в СК. Найденные на месте «черные ящики» отправили на расшифровку

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

По делу о крушении Sukhoi Superjet 100 под Коломной в Московской области проводятся допросы свидетелей и очевидцев, продолжается осмотр места происшествия, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ее заявление приводится в телеграм-канале ведомства.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. <...> Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», — говорится в сообщении.

Дело передано в центральный аппарат СК.

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Самолет, эксплуатантом которого была компания «Газпром авиа», потерпел крушение днем 12 июля, когда после ремонта в рамках перегоночного рейса вылетел с аэродрома Третьяково в Луховицах (Московская область) во Внуково (Москва). Перед тем, как пропасть с радаров он успел подать сигнал бедствия.

Superjet упал в лесу около деревни Большое Карасево, на земле никто не пострадал, рассказал глава Коломны Александр Гречищев. Очевидцы из числа местных жителей говорили РБК, что слышали звук взрыва, после падения самолета загорелся лес.

На борту находились два пилота и штурман, они погибли. Их тела обнаружили на месте крушения 13 июля, для опознания потребуется генетическая экспертиза, писал ТАСС. Источники агентства называли возможной причиной крушения отказ двигателей и отмечали, что во время полета на низкой высоте в двигатели могли попасть птицы.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Страховщик самолета — СОГАЗ — заявил о готовности осуществить выплаты семьям погибших в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании.

Представитель Росавиации сообщал, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов федерального агентства. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали, что упавший самолет находился в эксплуатации с 2014 года.