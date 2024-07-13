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Общество ,  
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Дело о крушении Superjet возьмет центральный аппарат СК

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Уголовное дело о крушении Sukhoi Superjet 100 в Московской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Уголовное дело, возбужденное после крушения самолета в Московской области, для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат СК», — заявил собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Московской области и в СКР.

Накануне днем Superjet потерпел крушение в лесу под Коломной около деревни Большое Карасево. Самолет пропал с радаров, когда после ремонта в рамках перегоночного рейса вылетел с аэродрома Третьяково в Луховицах (Московская область) во Внуково. Перед этим он успел подать сигнал бедствия.

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В результате аварии погибло трое человек — двое пилотов и штурман. Пассажиров на борту не было, на земле никто не пострадал. На месте крушения нашли черные ящики, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

В связи с катастрофой СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследованием также будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации. Вечером 12 июля глава СК Александр Бастрыкин поручал доложить о ходе расследования уголовного дела.

Теги
Superjet уголовное дело авиакатастрофа
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