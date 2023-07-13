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Власти предложили ужесточить проверки после отравлений слабым алкоголем

В правительстве предложили ужесточить проверки после отравлений слабым алкоголем
Введенные в прошлом году ограничения на проверки торгующих алкоголем магазинов не позволили выявить случаи торговли поддельным спиртным, заявил вице-премьер Денис Мантуров. Он предложил другие механизмы контроля
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После резонансных случаев отравления контрафактным алкоголем в правительстве решили усилить меры контроля за оборотом спиртосодержащей продукции. Вице-премьер Денис Мантуров на заседании госкомиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции заявил, что введенные в прошлом году ограничения на проверки продающих алкоголь магазинов не позволяют выявлять и пресекать случаи торговли суррогатом.

В связи с этим Минздрав фиксирует рост случаев отравления суррогатным алкоголем.

Поэтому Министерству экономического развития поручили «предусмотреть возможность» проведения субъектами отдельных контрольных проверок магазинов с алкоголем без согласования с прокуратурой.

Во-вторых, Росалкогольрегулированию совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) поручили ежемесячно сверять объем произведенного и разлитого в кеги пива с данными из ЕГАИС. На основе данных такой сверки будет разработан индикатор риска нарушений обязательных требований.

Один из самых резонансных случаев отравления суррогатным алкоголем произошел в июне 2023 года в связи с употреблением слабоалкогольного напитка марки «Мистер Сидр». Количество пострадавших тогда превысило 100 человек, а более 30 скончались.

Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. л «Мистера Сидра» в 17 регионах. Наибольшее количество пострадавших было в Ульяновской области, алкогольным напитком отравились также жители Самарской, Нижегородской и Пензенской областей, Удмуртии и Чувашии. Среди пострадавших были дети и беременная женщина.

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Следственный комитет сообщал, что в напитке, изъятом в Ульяновской области, выявили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Изготовителем напитка «Мистер Сидр» было ООО «Анди» в Самарской области. Предпринимателя Анара Гусейнова, поставлявшего сидр, задержали.

Позже Следственный комитет описал схему, по которой для производства «Мистера Сидра» использовался спирт со складов Центра хозяйственного обеспечения МВД по Самарской области. Всего со склада МВД было похищено 6 т спирта, который в конечном итоге купил Гусейнов.

По версии следствия, Алексей и Дмитрий Егоровы «в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным» похитили 6 т метилового спирта со складов МВД в Самарской области и продали его Артему Айрапетяну, который, в свою очередь, перепродал его Анару Гусейнову — учредителю компании, производившей напиток.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
суррогатный алкоголь Минпромторг Денис Мантуров
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