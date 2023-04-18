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Общество ,  
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Минздрав поддержал идею ужесточить продажу медицинского спирта

В Минздраве поддержали законопроект об ужесточении обращения медицинского спирта
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / ТАСС
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / ТАСС

Министерство здравоохранения поддерживает законопроект об ужесточении обращения медицинского спирта, в ведомстве назвали его своевременным. Об этом заявил замглавы Минздрава Сергей Глаголев, передает «РИА Новости».

Законопроект был внесен в Государственную думу в конце января. Он ограничивает оптовую продажу медицинского спирта для противодействия производству суррогатного алкоголя. Документ ограничивает перечень лиц, которым организации оптовой торговли лекарствами вправе продавать этанол.

В 2017 году Росалкогольрегулирование сообщило, что медицинский спирт является главным сырьем для производства поддельного алкоголя. Как заявил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, в год около 8 млн дал легально произведенного медицинского спирта уходит в подпольные каналы. Из 1 л медицинского спирта крепостью 96 градусов можно получить 2,5 л водки крепостью 40 градусов.

Как говорится на сайте Росалкогольрегулирования, с октября 2015 года ликвидировано 992 нелегальных производства и изъято более 156,2 млн л нелегальной продукции.

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Теги
медицинский спирт Минздрав Госдума законопроект
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