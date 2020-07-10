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Голикова сообщила об отмене карантина для прибывающих в Россию

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вместо двухнедельного карантина въезжающие в Россию иностранцы должны будут предоставить результаты тестирования на коронавирус. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее, чем за три дня до прибытия в Россию», — подчеркнула она.

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Голикова добавила, что россияне, которые будут возвращаться на родину, могут за 72 часа до прилета в Россию провести ПЦР-исследование в стране прибывания. «А могут по прилету в течение трех дней также провести соответствующие ПЦР-исследования для того, чтобы мы были ознакомлены с результатом», — отметила она.

Тем не менее, по словам Голиковой, 14-дневный карантин может быть сохранен для россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

Так, если граждане не имеют результаты теста на COVID-19, то до получения его отрицательного результата, их поместят в обсерватор. Если же они имеют отрицательный результат, то они смогут провести карантин в месте своего жительства.

Сейчас все россияне, прибывающие из-за рубежа вывозными рейсами, обязаны пройти двухнедельный карантин.

Голикова также сообщила, что российские власти с 15 июля начнут переговоры по снятию ограничений на международные полеты.

Правительство России с 27 марта приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса. В начале июля запрет продлили до 1 августа.


 

Теги: Татьяна Голикова, смягчение, правила
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