Голикова сообщила об отмене карантина для прибывающих в Россию

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вместо двухнедельного карантина въезжающие в Россию иностранцы должны будут предоставить результаты тестирования на коронавирус. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которые получены не менее, чем за три дня до прибытия в Россию», — подчеркнула она.

Голикова добавила, что россияне, которые будут возвращаться на родину, могут за 72 часа до прилета в Россию провести ПЦР-исследование в стране прибывания. «А могут по прилету в течение трех дней также провести соответствующие ПЦР-исследования для того, чтобы мы были ознакомлены с результатом», — отметила она.

Тем не менее, по словам Голиковой, 14-дневный карантин может быть сохранен для россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.