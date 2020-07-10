В Кремле не признали закрытость дела Сафронова дестабилизирующим фактором

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в деле Ивана Сафронова «не должно быть места эмоциям»

Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Несмотря на то что петицию о проведении процесса по делу арестованного по подозрению в госизмене журналиста Ивана Сафронова подписали уже почти 50 тыс. человек, в Кремле не согласны с тем, что тотальная закрытость, из-за которой в обществе растет недоверие к власти, может стать дестабилизирующим фактором. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не считаем, что это может быть дестабилизирующим фактором. Понятен повышенный интерес цеха к судьбе коллеги. Поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу. Но здесь мы все-таки должны четко понимать, есть закон о гостайне, есть секретный режим, он должен соблюдаться, здесь не должно быть места эмоциям», — сказал Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать слова главы СВР Сергея Нарышкина о том, что дело Сафронова не связано с профессиональной деятельностью журналиста, Песков заявил, что сказать ему нечего.

«В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах. Мы не можем знать в деталях, как идет следствие и на чем оно фокусируется, это просто невозможно, мы такой информацией не располагаем», — пояснил он.