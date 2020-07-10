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Дело Ивана Сафронова ,  
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В Кремле не признали закрытость дела Сафронова дестабилизирующим фактором

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в деле Ивана Сафронова «не должно быть места эмоциям»
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Несмотря на то что петицию о проведении процесса по делу арестованного по подозрению в госизмене журналиста Ивана Сафронова подписали уже почти 50 тыс. человек, в Кремле не согласны с тем, что тотальная закрытость, из-за которой в обществе растет недоверие к власти, может стать дестабилизирующим фактором. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не считаем, что это может быть дестабилизирующим фактором. Понятен повышенный интерес цеха к судьбе коллеги. Поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу. Но здесь мы все-таки должны четко понимать, есть закон о гостайне, есть секретный режим, он должен соблюдаться, здесь не должно быть места эмоциям», — сказал Песков.

Кремль ответил на требования сделать процесс Сафронова открытым
Общество
Иван Сафронов (слева)

В ответ на просьбу прокомментировать слова главы СВР Сергея Нарышкина о том, что дело Сафронова не связано с профессиональной деятельностью журналиста, Песков заявил, что сказать ему нечего.

«В Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, потому что мы просто не располагаем информацией о следственных материалах. Мы не можем знать в деталях, как идет следствие и на чем оно фокусируется, это просто невозможно, мы такой информацией не располагаем», — пояснил он.

После задержания Сафронова, которого ФСБ подозревает в передаче секретных сведений спецслужбе одной из стран НАТО, ряд СМИ потребовал проведения разбирательства по его делу в максимально прозрачном для общества режиме, так как это дело свидетельствует об усилении давления на журналистов.

«Уголовное преследование журналистов началось не сегодня. Дело в отношении Ивана Сафронова встает в ряд с арестом Ивана Голунова и процессом против Светланы Прокопьевой. Мы настаиваем на максимально прозрачном для общества разбирательстве в отношении Ивана Сафронова», — говорится в заявлении РБК.

С близкими по смыслу заявлениями выступили также редакции «Коммерсанта», «Ведомостей», Meduza, The Bell и российской редакции Forbes.

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Нарышкин отверг связь дела Сафронова с его профессиональной деятельностью
Общество
Сергей Нарышкин

Песков 8 июля сообщил, что с публикациями в Кремле ознакомились, но считают, что они основаны на эмоциях.

«Ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон было бы неверно», — сказал Песков, призвав не путать резонанс в СМИ с «общественным резонансом».

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, Иван Сафронов, дело о госизмене
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