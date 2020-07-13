Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Решение об открытии кинозалов должны принимать региональные власти исходя из эпидемиологической ситуации. Сделать это они могут уже сегодня

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Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации. О таком решении Министерства культуры говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Соответствующий приказ «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)» подписала министр культуры Ольга Любимова.

«Одним из условий возобновления деятельности станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах», — говорится в сообщении.

Документ также отменяет действие приказа от 17 марта 2020 года, который рекомендовал региональным властям закрыть находящиеся в их ведении учреждения культуры.