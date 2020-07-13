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Пандемия коронавируса ,  
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Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Решение об открытии кинозалов должны принимать региональные власти исходя из эпидемиологической ситуации. Сделать это они могут уже сегодня
Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС
Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации. О таком решении Министерства культуры говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Соответствующий приказ «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)» подписала министр культуры Ольга Любимова.

«Одним из условий возобновления деятельности станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах», — говорится в сообщении.

Документ также отменяет действие приказа от 17 марта 2020 года, который рекомендовал региональным властям закрыть находящиеся в их ведении учреждения культуры.

Кинотеатры назвали новую возможную дату открытия залов в Москве
Общество
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

В Москве мэр Сергей Собянин в ходе очередного этапа снятия ограничений разрешил с 13 июля возобновить работу парков культуры и отдыха, аттракционов и культурных центров при условии, что их заполняемость не будет превышать половины от максимальной. С 1 августа разрешат открыться театрам, концертным залам и кинотеатрам, где не более 3 тыс. мест. Залы должны заполняться максимум наполовину.

В конце мая Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе кинотеатров в условиях эпидемии. Решение об их открытии должны принимать руководители регионов. В кинотеатрах должно быть обеспечено соблюдение зрителями и сотрудниками социальной дистанции. В частности, это условие должно учитываться при расстановке кресел и диванов в фойе и столов в барах. Билеты на сеансы должны продаваться в таком количестве, чтобы было возможно обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Сидеть рядом разрешено членам одной семьи либо живущим вместе.

Власти подготовили правила для работы кинотеатров в условиях пандемии
Общество
Фото: Павел Головкин / Reuters


Обслуживающие зрителей сотрудники кинотеатров обязаны носить защищающие органы дыхания маски, меняя их не реже чем раз в три часа. Зрителям ношение масок в правилах лишь рекомендовано, однако надевать их в кинотеатрах могут обязать власти регионов, где в том или ином виде установлен масочный режим.

После начала эпидемии коронавируса в России власти Москвы в марте сначала запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек, а затем собрания в помещениях численностью более 50 человек. Вслед за этими мерами были закрыты кинотеатры, отменены или перенесены спектакли и концерты.

Автор: Владислав Гордеев
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