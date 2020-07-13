Россияне назвали главные ожидания от дальнейшего снятия ограничений

Гражданам оказалась интереснее поездка за рубеж, чем поход в кинотеатр или на концерт. Авторы опроса объясняют это предпочтение разгаром лета

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Почти половина россиян, опрошенных аналитиками «ЧекСкан Research» (результаты исследования есть у РБК), заявили, что от дальнейшего снятия карантинных мер больше всего ждут разрешения выехать за рубеж.

Из 1,3 тыс. респондентов 48,3% заявили, что больше всего ждут момента, когда откроются границы. Как предположил основатель и CEO проекта Владислав Вернигора, такие результаты связаны с сезонным фактором. «Многие лишены возможности отдохнуть привычным образом в разгар лета, когда и проводился этот опрос», — пояснил он.

Велика доля и тех, кто ждет открытия кинотеатров, — 39,3%. А вот посещение концертов приоритетом для себя посчитали 12% респондентов. «Как выяснилось из исследования, сами россияне расставили приоритеты не в пользу массовых мероприятий», — отметил Вернигора.

В «ЧекСкан Research» отметили, что в ходе опроса предложили респондентам лишь три варианта, поскольку именно эти ограничения продолжают действовать во всех регионах страны.