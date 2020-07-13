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Россияне назвали главные ожидания от дальнейшего снятия ограничений

Гражданам оказалась интереснее поездка за рубеж, чем поход в кинотеатр или на концерт. Авторы опроса объясняют это предпочтение разгаром лета
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Почти половина россиян, опрошенных аналитиками «ЧекСкан Research» (результаты исследования есть у РБК), заявили, что от дальнейшего снятия карантинных мер больше всего ждут разрешения выехать за рубеж.

Из 1,3 тыс. респондентов 48,3% заявили, что больше всего ждут момента, когда откроются границы. Как предположил основатель и CEO проекта Владислав Вернигора, такие результаты связаны с сезонным фактором. «Многие лишены возможности отдохнуть привычным образом в разгар лета, когда и проводился этот опрос», — пояснил он.

Велика доля и тех, кто ждет открытия кинотеатров, — 39,3%. А вот посещение концертов приоритетом для себя посчитали 12% респондентов. «Как выяснилось из исследования, сами россияне расставили приоритеты не в пользу массовых мероприятий», — отметил Вернигора.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В «ЧекСкан Research» отметили, что в ходе опроса предложили респондентам лишь три варианта, поскольку именно эти ограничения продолжают действовать во всех регионах страны.

В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что власти рассматривали возможность возобновить авиасообщение со странами СНГ и Турцией с 15 июля. Однако позже Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа.

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В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение об открытии российских границ будет принимать правительственный оперативный штаб, ориентируясь на мнения эпидемиологов и данные из зарубежных стран. Он также отметил, что Москва ведет переговоры об открытии границ с некоторыми государствами.

Президент Владимир Путин 6 июля заявил, что ситуация с открытием иностранных аэропортов для российских туристов остается неясной.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: ограничения, карантин
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