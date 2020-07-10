Власти сообщили об ответе стран о полетах в Россию после COVID-19

С этими государствами Росавиация проводит дополнительные консультации, уточняя взаимные требования. Авиасообщение с ними возобновится после того, как эти государства снимут ограничения на въезд россиян, а также после оценки ситуации с коронавирусом в них.

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия приостановила в конце марта международное авиасообщение. Исключение составили лишь вывозные рейсы для возвращения россиян из-за границы или иностранцев на родину. 2 июля Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа.

Переговоры по возобновлению авиасообщения власти начнут с 15 июля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, разрешение на перелеты с конкретной страной будет выдаваться на основе того, какая в ней ситуация с коронавирусом. Для этого власти рассмотрят показатели в стране по трем критериям. Для возобновления перелетов показатель заболеваемости COVID-19 в ней должен быть не более 40 человек на 100 тыс. населения, и рассчитывается он за 14 дней. Второй — среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней — не должен превышать 1%. Третий — показатель распространения вируса — также не должен превышать единицу.

В то же время вместо двухнедельного карантина для въезжающих в России введут тестирование. Чтобы попасть в страну, иностранцы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученную не менее чем за три дня до прилета.