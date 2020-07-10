Власти сообщили об ответе стран о полетах в Россию после COVID-19
Росавиация разработала схему поэтапного возобновления авиасообщения с другими странами, говорится в сообщении ведомства.
На первом этапе будет открыто авиасообщение со странами, в которых сложилась наиболее благоприятная ситуация. В то же время ведомство отмечает, что «работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности».
Ряду стран Росавиация уже направила предложения взаимно возобновить перелеты, и некоторые из государств сообщили, что готовы открыть авиасообщение с Россией.
«Авиационные власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения о заинтересованности возобновить авиасообщение», — указано в сообщении ведомства.
О каких странах идет речь не уточняется.