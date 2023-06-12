Сальдо: более 7 тыс. человек эвакуировали с затопленных территорий Херсонской области

Сальдо сообщил о более чем 7 тыс. эвакуированных из затопленных мест

С затопленных территорий подконтрольной России части Херсонской области эвакуировали 7,1 тыс. человек, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в телеграм-канале. Он отметил, что «пик наводнения пройден».

«К исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тыс. человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. За сутки вывезли 150 человек», — написал Сальдо.

По его словам, 80 человек был госпитализированы, в пунктах временного размещения находятся 1,7 тыс.

Вода продолжает идти на убыль: так, в Новокаховском городском округе она спала до отметки 5 м, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах — до 1,5 м. От воды освободилось более тысячи домов. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко накануне сообщал, что из подконтрольной Киеву части Херсонской области и из Николаевской эвакуировали 3704 человека.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). Москва обвинила Киев в диверсии. Украинская сторона возложила на Россию ответственность за подрыв. 10 июня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня из-за «методичных атак ВСУ», которые проводились ранее.