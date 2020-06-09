Зеленский заявил об идее переболеть коронавирусом ради спокойствия людей

Президент Украины добавил, что такая идея пришла к нему, когда в стране была «депрессуха» и надо было дать понять гражданам, что «это не чума»

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале пандемии коронавируса у него было желание переболеть коронавирусом, чтобы на личном примере продемонстрировать, что это за болезнь.

По словам президента, в самом начале «был очень страшный момент, когда люди считали, что мы все умрем». «Я тогда предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой (в резиденции главы государства). Я нормально проживу», — цитирует Зеленского «Украинская правда».

Президент Украины заявил, что таким образом хотел продемонстрировать гражданам, что можно заболеть и плохо себя чувствовать. «И я через себя это пропущу, покажу это», — сказал он.

«Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессухи», — добавил Зеленский.