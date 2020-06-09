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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский заявил об идее переболеть коронавирусом ради спокойствия людей

Президент Украины добавил, что такая идея пришла к нему, когда в стране была «депрессуха» и надо было дать понять гражданам, что «это не чума»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале пандемии коронавируса у него было желание переболеть коронавирусом, чтобы на личном примере продемонстрировать, что это за болезнь.

По словам президента, в самом начале «был очень страшный момент, когда люди считали, что мы все умрем». «Я тогда предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой (в резиденции главы государства). Я нормально проживу», — цитирует Зеленского «Украинская правда».

Президент Украины заявил, что таким образом хотел продемонстрировать гражданам, что можно заболеть и плохо себя чувствовать. «И я через себя это пропущу, покажу это», — сказал он.

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Владимир Зеленский

«Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессухи», — добавил Зеленский.

По словам украинского президента, найти «источник заразы» было несложно. «Но решили, что это перебор. И семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — добавил Зеленский.

В начале июня Зеленский во время визита в Хмельницкую область зашел в кафе и выпил там кофе, хотя работа заведений общепита на Украине запрещена. Замглавы МВД Антон Геращенко допускал, что президента могут оштрафовать.

Зеленский рассказал журналистам, что готов оплатить штраф, если потребуется. «Я готов заплатить штраф, если что-то нарушил. Меня пригласили, я зашел, все там проверили. Просто доверился команде», — сказал Зеленский.

Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, который был вместе с Зеленским во время визита в кафе, заявил, что посещение заведения стоит рассматривать скорее как проверку того, как работает общепит. «Если трактовать случившееся именно так, то никаких нарушений допущено не было», — сказал он.

По данным Минздрава Украины, с начала пандемии в стране было выявлено 27 856 случаев заражения COVID-19 (394 за последние сутки). 12 412 человек выздоровели, 810 умерли. Больше всего заболевших (более 1тыс.) в Винницкой и Волынской областях. В Киеве с начала пандемии заразились 3523 человека.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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