Зеленский заявил об идее переболеть коронавирусом ради спокойствия людей
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале пандемии коронавируса у него было желание переболеть коронавирусом, чтобы на личном примере продемонстрировать, что это за болезнь.
По словам президента, в самом начале «был очень страшный момент, когда люди считали, что мы все умрем». «Я тогда предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой (в резиденции главы государства). Я нормально проживу», — цитирует Зеленского «Украинская правда».
Президент Украины заявил, что таким образом хотел продемонстрировать гражданам, что можно заболеть и плохо себя чувствовать. «И я через себя это пропущу, покажу это», — сказал он.
«Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессухи», — добавил Зеленский.