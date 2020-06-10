На Зеленского составили протокол из-за его визита в кафе в карантин

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

В отношении ряда высокопоставленных лиц Украины, включая президента страны Владимира Зеленского, составили административные протоколы за нарушение карантина после того, как президент вместе с сопровождающими его чиновниками выпил кофе в кафе города Хмельницкий. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

«По факту нарушения карантина полицейские составили админпротоколы на владельца и посетителей кафе. Вопреки карантинным ограничениям деятельности кафе (кроме террас) владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей», — говорится в сообщении.

Полиция уточнила, что протоколы по ст. 44-3 (нарушение карантина) составлены, кроме Зеленского, на руководителя офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого мэра Александра Симчишина.

Административные материалы направят на рассмотрение суда. Как отмечается в сообщении, размер штрафа для граждан по этой статье предусмотрен в размере

от 17 тыс. до 34 тыс. грн (примерно от 44 до 88 тыс. руб.).