В Астрахани арестовали фигуранта дела о массовом отравлении наркотиками

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Полицейские задержали 20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии, его подозревают в сбыте наркотических веществ, сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области. Он под арестом.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере) из-за госпитализации 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом.

Оперативники обнаружили 295 закладок, которые были размещены подозреваемым в Астрахани. Согласно заключениям экспертизы, в тайниках находилось более 1 тыс. разовых доз метадона и мефедрона, пишет пресс-служба.

Региональный Следственный комитет 9 мая возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) из-за гибели пяти человек в Астрахани. Ведомство назвало в качестве предварительной причины смерти отравление неизвестным веществом.

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