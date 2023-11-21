 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

Число пострадавших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до 21

В Астраханской области 21 человек пострадал от отравления метадоном
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Астраханской области от отравления метадоном пострадал 21 человек, сообщили в региональном УМВД.

«В Астраханской области продолжается расследование уголовного дела по факту госпитализации местных жителей, отравившихся опасным веществом. <...> Уточнено количество пострадавших, составившее 21 человек. Проведены обыски в их местах жительства. Изъяты средства мобильной связи и иные объекты, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские обнаружили и изъяли три закладки наркотиков, которые сбывали через интернет-магазин, уточнили в управлении. Из незаконного оборота изъяли 1,4 кг синтетических наркотиков. В отделы полиции доставили 164 человека, сотрудники правоохранительных органов составили 36 административных протоколов по ст. 6.8 (незаконный оборот наркотиков) и ст. 6.9 (употребление наркотиков) КоАП.

Три человека умерли от отравления метадоном в Астрахани
Общество
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Вечером 20 ноября минздрав Астраханской области сообщил, что с 17 по 20 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Тем же вечером МВД сообщило о задержании троих иностранцев — граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана — по подозрению в распространении партии синтетических наркотиков на территории региона. Двое из троих задержанных дали признательные показания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимально возможное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

По информации телеграм-канала Mash, люди, которые отравились метадоном, считали, что приобретают более дорогой мефедрон, а отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

В результате отравления метадоном в Астрахани умерли три человека — две девушки и мужчина.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Астраханская область метадон наркотики МВД пострадавшие

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
СК начал проверку после массового отравления метадоном в Астрахани
Общество
В Астраханской области 19 человек отравились наркотиками
Общество
Медведев оценил борьбу «Талибана» с наркотиками
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 21 ноя, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 21 ноя, 17:52
У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе Бизнес, 00:00
Пентагон назвал условие дальнейшей поддержки Украины Политика, 21 ноя, 23:54
Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом для России Общество, 21 ноя, 23:40
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 21 ноя, 23:40
В ДНР при обстреле во время выступления погибла актриса Меньших Общество, 21 ноя, 23:21
WSJ назвала лидера «переворота» против главы разработчика ChatGPT Технологии и медиа, 21 ноя, 23:14
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 21 ноя, 23:10
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подрбнее
Чем запомнилась карьера Алана Дзагоева. Фотогалерея Спорт, 21 ноя, 23:00 
Число пострадавших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до 21 Общество, 21 ноя, 22:58
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 21 ноя, 22:49
Европарламент опубликовал карту с Украиной без Крыма Политика, 21 ноя, 22:38
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 21 ноя, 22:35
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 21 ноя, 22:23
Получит ли Украина больше оружия после визитов в Киев Остина и Писториуса Политика, 21 ноя, 22:23