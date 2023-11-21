В Астраханской области 21 человек пострадал от отравления метадоном

Число пострадавших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до 21

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Астраханской области от отравления метадоном пострадал 21 человек, сообщили в региональном УМВД.

«В Астраханской области продолжается расследование уголовного дела по факту госпитализации местных жителей, отравившихся опасным веществом. <...> Уточнено количество пострадавших, составившее 21 человек. Проведены обыски в их местах жительства. Изъяты средства мобильной связи и иные объекты, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские обнаружили и изъяли три закладки наркотиков, которые сбывали через интернет-магазин, уточнили в управлении. Из незаконного оборота изъяли 1,4 кг синтетических наркотиков. В отделы полиции доставили 164 человека, сотрудники правоохранительных органов составили 36 административных протоколов по ст. 6.8 (незаконный оборот наркотиков) и ст. 6.9 (употребление наркотиков) КоАП.

Вечером 20 ноября минздрав Астраханской области сообщил, что с 17 по 20 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Тем же вечером МВД сообщило о задержании троих иностранцев — граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана — по подозрению в распространении партии синтетических наркотиков на территории региона. Двое из троих задержанных дали признательные показания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимально возможное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

По информации телеграм-канала Mash, люди, которые отравились метадоном, считали, что приобретают более дорогой мефедрон, а отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке.

В результате отравления метадоном в Астрахани умерли три человека — две девушки и мужчина.