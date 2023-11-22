В Астраханской области трех иностранцев заключили под стражу по делу о метадоне

В Астрахани трех иностранцев арестовали по делу об отравлении метадоном

Фото: Владислав Шатило / РБК

Советский районный суд Астрахани арестовал трех иностранцев, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков, они пробудут под стражей два месяца, сообщило УМВД по Астраханской области.

В минздраве региона рассказали, что с 17 по 20 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Позже количество пострадавших от отравления метадоном увеличилось до 21, три человека умерли.

По информации телеграм-канала Mash, люди, которые отравились метадоном, считали, что приобретают более дорогой мефедрон, а отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке.

Полицейские задержали троих иностранцев — граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана — по подозрению в распространении партии синтетических наркотиков в Астраханской области. Двое из них дали признательные показания.

В отношении иностранцев возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимально возможное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

В ходе следственных мероприятий в отделы полиции были доставлены 164 человека. Сотрудники правоохранительных органов составили 36 административных протоколов по ст. 6.8 (незаконный оборот наркотиков) и ст. 6.9 (употребление наркотиков) КоАП.