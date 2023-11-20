 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

Три человека умерли от отравления метадоном в Астрахани

ТАСС: причиной смерти трех человек в Астрахани могло стать отравление метадоном
Погибли две девушки и мужчина, сообщили РЕН ТВ, Mash и ТАСС. Пострадавшие могли полагать, что употребляют более дорогой наркотик — мефедрон, пишут агентство и телеграм-канал. Всего пострадали около 20 человек

Три человека умерли в результате отравления метадоном в Астрахани, передают РЕН ТВ и ТАСС со ссылкой на источники. Также о гибели двух девушек и мужчины писал телеграм-канал Mash, минздрав региона о погибших не сообщал.

По информации РЕН ТВ, умерли две девушки и мужчина. Тело одной из погибших нашли в подъезде. Как сообщил собеседник телеканала, обеим девушкам было по 19 лет, а мужчине — 29.

Вечером 20 ноября минздрав Астраханской области сообщил, что с 17 по 20 ноября в астраханскую городскую больницу № 3 им. С.М. Кирова поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Mash писал по меньшей мере о 24 пострадавших, ТАСС — о 20.

По информации телеграм-канала, люди, которые отравились метадоном, думали, что покупали более дорогой мефедрон, а отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке. В правоохранительных органах ТАСС также сказали, что отравившиеся могли полагать, что употребляют мефедрон, и неправильно рассчитать дозировку.

МВД показало видео допроса подозреваемых в сбыте наркотиков в Астрахани
Общество

Тем же вечером МВД сообщило о задержании троих иностранцев — граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана — по подозрению в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области. Иностранцев задержали на территории Ставропольского края, после чего доставили в Астрахань. По данным ведомства, они могут быть причастны к массовому отравлению.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимально возможное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Двое из троих задержанных дали признательные показания, следует из опубликованного МВД видео. Один из них сообщил, что занялся торговлей наркотиками, так как нуждался в деньгах.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
наркотики метадон массовое отравление Астрахань Астраханская область

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
МВД показало видео допроса подозреваемых в сбыте наркотиков в Астрахани
Общество
В Астраханской области 19 человек отравились наркотиками
Общество
МВД выделит Таджикистану ₽250 млн на борьбу с наркотиками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 20 ноя, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 20 ноя, 16:50
Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине Политика, 00:48
Сборная Украины сыграла вничью с Италией и не вышла на Евро-2024 Спорт, 00:39
Сборная Казахстана не смогла выйти на чемпионат Европы-2024 Спорт, 00:37
В США умер угнавший перехватчик МиГ-25 летчик Виктор Беленко Общество, 00:32
Путин рассказал о дискуссиях по смене столицы Чечни после войны в регионе Политика, 00:18
Глава ФНС заявил о признаках «схем» в пивной и табачной отраслях Экономика, 00:01
В Ozon увидели риск роста цен из-за законопроекта о маркетплейсах Технологии и медиа, 00:01
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Глава ФНС — РБК: «Появился своего рода новый общественный договор» Экономика, 00:00
Белый дом заявил о договоренности по новой встрече Байдена и Си Цзиньпина Политика, 20 ноя, 23:53
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20 ноя, 23:40
Три человека умерли от отравления метадоном в Астрахани Общество, 20 ноя, 23:31
ЦАХАЛ объявила о захвате командного пункта и штаба бригады ХАМАС в Газе Политика, 20 ноя, 23:19
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 20 ноя, 23:10
Путин поручил повысить комфорт поездок на общественном транспорте Общество, 20 ноя, 23:06