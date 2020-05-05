Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия

Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Жертвы домашнего насилия должны иметь возможность свободно посещать кризисные центры и органы внутренних дел. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».

«Женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают», — указала Москалькова. Она отметила, что женщины также не могут воспользоваться «местами-убежищами».

Москалькова сказала, что необходимо позволить женщинам посещать кризисные центры, даже если они вынуждены для этого покинуть дом без пропуска. По мнению уполномоченного по правам человека, такую ситуацию не следует считать нарушением режима самоизоляции.

Ранее она заявила, что с 10 апреля количество случаев домашнего насилия в России выросло в 2,5 раза. По словам Москальковой, в апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии, в марте их было 6054.