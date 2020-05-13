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Пандемия коронавируса ,  
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Пелоси посчитала коронавирус крупнейшей катастрофой в истории США

Демократы предложили пакет антикризисных мер стоимостью $3 трлн, предусматривающий выплаты гражданам страны, поддержку местных властей и финансирование системы здравоохранения
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси (Фото: Saul Loeb / AP)

Пандемия коронавируса стала крупнейшей катастрофой в истории США, сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в видеообращении на своей странице Facebook.

«Более 80 тыс. американцев умерли, более 1,4 млн заразились. 33 млн американцев подали заявления на пособие по безработице. Мы все знаем эти цифры. Мы столкнулись с самой большой катастрофой в истории нашего народа», — сказала Пелоси.

Спикер представила новый пакет экономической помощи стоимостью $3 трлн, который предложили демократы. Он предусматривает финансирование штатов и местные власти, а также дополнительные прямые выплаты американцам, финансирование системы здравоохранения и тестирования на наличие коронавируса. Так, по его условиям, штаты получат почти $1 трлн, $200 млрд пойдут на выплаты работникам ключевых отраслей и $75 млрд — на тестирование и отслеживание контактов зараженных людей.

Если пакет антикризисных мер будет принят, он станет самым крупным в истории США.

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В конце марта президент Дональд Трамп подписал закон о выделении $2,2 трлн на поддержку экономики страны. Часть денег будет потрачены на прямые выплаты гражданам: люди с доходом менее $75 тыс. получат чек на $1,2 тыс., семьи с детьми получат по $500 на каждого ребенка. Часть средств также пойдет на помощь тем, кто лишился работы. Помимо этого, в пакете предусмотрены меры по поддержке предприятий и отраслей экономики.

Через месяц, в конце апреля, Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд на поддержание экономики США. Большая часть этой суммы будет направлена на финансирование программы кредитования, с помощью которой предприятия малого бизнеса могут выплачивать сотрудникам зарплату.

США сильнее всего пострадали от распространения коронавируса. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1,3 млн случаев заражения, больше, чем в любой другой стране. С начала пандемии в США умерли 82 339 человека, зараженных коронавирусом.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Демократическая партия США
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