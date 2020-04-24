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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении денег для поддержания экономики страны, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Общие расходы бюджета в рамках этого пакета мер составят $484 млрд.

Согласно законопроекту, большую часть суммы ($320 млрд) потратят на пополнение программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), которая позволяет представителям малого бизнеса выплачивать зарплаты работникам в период кризиса.

Около $60 млрд направят на реализацию программы кредитования предприятий малого бизнеса.

Порядка $75 млрд получат больницы, а еще $25 млрд направят на финансирование процесса тестирования на коронавирус, следут из пояснений Белого дома.

Трамп подписал закон о выделении $2 трлн на помощь экономике из-за вируса
Экономика
Фото: Evan Vucci / AP

22 апреля Сенат США одобрил этот пакет мер по поддержке экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США  зарегистрировали более 886 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 16 тыс. человек. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: сша, Дональд Трамп, закон, экономика
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