Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении денег для поддержания экономики страны, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Общие расходы бюджета в рамках этого пакета мер составят $484 млрд.

Согласно законопроекту, большую часть суммы ($320 млрд) потратят на пополнение программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), которая позволяет представителям малого бизнеса выплачивать зарплаты работникам в период кризиса.

Около $60 млрд направят на реализацию программы кредитования предприятий малого бизнеса.

Порядка $75 млрд получат больницы, а еще $25 млрд направят на финансирование процесса тестирования на коронавирус, следут из пояснений Белого дома.

22 апреля Сенат США одобрил этот пакет мер по поддержке экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировали более 886 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 16 тыс. человек.