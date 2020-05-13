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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения

На первом этапе отмены ограничений, согласно плану Роспотребнадзора, будут разрешены прогулки и занятия спортом на улице, а также возобновится работа некоторых предприятий
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».

Он напомнил, что, в соответствии с планом Роспотребнадзора, на первом этапе гражданам разрешат прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а также смогут открыться некоторые непродовольственные магазины.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений на прошлой неделе. В соответствии с ними, смягчать ограничительный режим стоит в три этапа. Помимо послаблений, озвученных Шапошниковым, ведомство также отмечало, что в первую очередь смогут открыться предприятия, работающие непосредственно с потребителями.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В рамках второго этапа возобновят работу некоторые образовательные организации и предприятия большей площади. При этом на первом и втором этапах сохранится ограничение по числу посетителей. Третий этап предполагает открытие всех предприятий сфер торговли и услуг, а также всех образовательных учреждений.

Председатель Мосгордумы также отметил. что ситуация с заражением в Москве находится под контролем и добавил, что количество коек и аппаратов искусственной вентиляции легких достаточно, также имеются их резервы. Шапошников сказал, что в столице не наблюдаются резкие скачки числа заболевших, однако призвал «быть готовыми ко всему».

В начале недели мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число госпитализированных людей с коронавирусом снижается. Мэр связал это с увеличившимся объемом тестирования на наличие инфекции, что позволяет выявлять заболевание на ранней стадии.

На данный момент в Москве получают лечение 100 480 человек, у которых был выявлен коронавирус. С начала пандемии в столице скончались 1232 человека.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Алексей Шапошников, Мосгордума
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