Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения

На первом этапе отмены ограничений, согласно плану Роспотребнадзора, будут разрешены прогулки и занятия спортом на улице, а также возобновится работа некоторых предприятий

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».

Он напомнил, что, в соответствии с планом Роспотребнадзора, на первом этапе гражданам разрешат прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, а также смогут открыться некоторые непродовольственные магазины.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений на прошлой неделе. В соответствии с ними, смягчать ограничительный режим стоит в три этапа. Помимо послаблений, озвученных Шапошниковым, ведомство также отмечало, что в первую очередь смогут открыться предприятия, работающие непосредственно с потребителями.

В рамках второго этапа возобновят работу некоторые образовательные организации и предприятия большей площади. При этом на первом и втором этапах сохранится ограничение по числу посетителей. Третий этап предполагает открытие всех предприятий сфер торговли и услуг, а также всех образовательных учреждений.