Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
«Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят», — сказал Собянин.
По его словам, здесь речь идет, в частности, о работе отраслей экономики и сфере бытовых услуг. Мэр отметил, что совместно с властями различных регионов и специалистами были обсуждены необходимые меры для обеспечения нормальной жизни граждан и естественного функционирования экономики страны. «Это, я бы сказал, пять ключевых направлений», — сообщил Собянин.
Среди них он назвал: