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Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

По его словам, все пять пунктов уже «выстраданы жизнью» и должны лечь в основу деятельности россиян в ближайшие месяцы. «Без этого нам будет очень сложно выходить в нормальный ритм работы», — сказал Собянин
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.

«Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят», — сказал Собянин.

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По его словам, здесь речь идет, в частности, о работе отраслей экономики и сфере бытовых услуг. Мэр отметил, что совместно с властями различных регионов и специалистами были обсуждены необходимые меры для обеспечения нормальной жизни граждан и естественного функционирования экономики страны. «Это, я бы сказал, пять ключевых направлений», — сообщил Собянин.

Среди них он назвал:

  1. ответственность работодателей при возобновлении работы предприятий;
  2. ответственное поведение граждан;
  3. жесткое соблюдений карантинных мер теми, у кого обнаружили коронавирус;
  4. массовое тестирование и раннее выявление заражения;
  5. постоянная мобилизационная готовность здравоохранения для своевременного «микширования» и обеспечения помощи гражданам.

«Вот эти пять пунктов — они выстраданы уже жизнью. Мне кажется, они должны лечь в основу нашей деятельности в ближайшие месяцы. Без этого нам будет очень сложно выходить в нормальный ритм работы», — подытожил мэр Москвы.

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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В начале этого совещания Путин обратился к населению и сообщил о завершении периода нерабочих дней, который длился с 30 марта. «С 12 мая единый период нерабочих дней для всех отраслей завершается. Но не завершается борьба с эпидемией», — сказал президент.

Он также объявил о новом пакете мер поддержки. Сюда была включена помощь семьям с детьми, малому и среднему бизнесу и самозанятым. При этом глава государства поручил правительству создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики везде, где это возможно, начиная с 12 мая.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сергей Собянин, меры, коронавирус
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