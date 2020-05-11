Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

По его словам, все пять пунктов уже «выстраданы жизнью» и должны лечь в основу деятельности россиян в ближайшие месяцы. «Без этого нам будет очень сложно выходить в нормальный ритм работы», — сказал Собянин

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.

«Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят», — сказал Собянин.

По его словам, здесь речь идет, в частности, о работе отраслей экономики и сфере бытовых услуг. Мэр отметил, что совместно с властями различных регионов и специалистами были обсуждены необходимые меры для обеспечения нормальной жизни граждан и естественного функционирования экономики страны. «Это, я бы сказал, пять ключевых направлений», — сообщил Собянин.

Среди них он назвал: