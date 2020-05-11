Собянин заявил о снижении числа госпитализированных с COVID-19 в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве в последние три недели стабилизировалось и даже снижается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом Владимиром Путиным, посвященного ситуации с эпидемией в стране.

По словам Собянина, увеличение втрое объемов тестирований граждан позволило обеспечить раннюю выявляемость носителей COVID-19 и их лечение. «В результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается», — добавил мэр.

По данным оперативного штаба, к 11 мая число заболевших COVID-19 в Москве превысило 115 тыс. человек — это более половины всех заболевших в стране. За сутки выявили 6199 новых носителей инфекции.

Число вылечившихся пациентов достигло 17 822 (4 тыс. за сутки), 1124 человека умерли.