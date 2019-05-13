Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева пострадала при падении с высоты

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева пострадала при падении с высоты

У девушки, по данным СМИ, — многочисленные переломы, контузия легких и внутричерепное кровоизлияние. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Свидетельница по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова пострадала при падении высоты. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает агентство «Москва». Позже об этом же без указания источников информации написала газета «Московский комсомолец».

Девушка, по данным агентства «Москва», выпала из окна в Праге. Когда именно произошел инцидент, источник не уточнил, заметив однако, что 11 мая Бобковой сделали несколько операций. Сейчас она, указал собеседник агентства, находится в критическом состоянии, девушку ввели в состояние искусственной комы. У нее, отмечает «Московский комсомолец», — перелом таза, ребер, контузия легких и внутричерепное кровоизлияние.

Посольство России в Чехии в ответ на запрос РБК сообщило, что 10 мая с «гражданкой России Е. Бобковой» произошел несчастный случай». «Сейчас она находится в чешской больнице в состоянии искусственной комы. По инциденту ведется полицейское расследование. Обращений от родственников пострадавшей в посольство пока не поступало», — заявили в диппредставительстве. Остальных деталей о случившемся, как и о личности Бобковой, там не привели.

Девушка по имени Екатерина Бобкова была в компании футболистов, когда у них возник конфликт в «Кофемании» с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.