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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева пострадала при падении с высоты
У девушки, по данным СМИ, — многочисленные переломы, контузия легких и внутричерепное кровоизлияние. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Свидетельница по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова пострадала при падении высоты. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает агентство «Москва». Позже об этом же без указания источников информации написала газета «Московский комсомолец».

Девушка, по данным агентства «Москва», выпала из окна в Праге. Когда именно произошел инцидент, источник не уточнил, заметив однако, что 11 мая Бобковой сделали несколько операций. Сейчас она, указал собеседник агентства, находится в критическом состоянии, девушку ввели в состояние искусственной комы. У нее, отмечает «Московский комсомолец», — перелом таза, ребер, контузия легких и внутричерепное кровоизлияние.

Посольство России в Чехии в ответ на запрос РБК сообщило, что 10 мая с «гражданкой России Е. Бобковой» произошел несчастный случай». «Сейчас она находится в чешской больнице в состоянии искусственной комы. По инциденту ведется полицейское расследование. Обращений от родственников пострадавшей в посольство пока не поступало», — заявили в диппредставительстве. Остальных деталей о случившемся, как и о личности Бобковой, там не привели.

Девушка по имени Екатерина Бобкова была в компании футболистов, когда у них возник конфликт в «Кофемании» с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.

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Выступая в суде, где слушалось дело об избиении Пака и Гайсина, она впоследствии заявила, что Пак вел себя агрессивно, а Кокорина назвала «ангелочком» и «святошей».

Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому после потасовки в «Кофемании» и нападении на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчука предъявили обвинения в хулиганстве, побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью. Во время суда обвиняемые частично признали свою вину.

Суд приговорил их всех к реальным срокам до полутора лет лишения свободы. Обвиняемым также зачли в срок пребывание в СИЗО из расчета день за полтора. Таким образом, Мамаев и Протасовицкий должны отбыть в колонии 6,5 месяца, а братья Кокорины — 7,5 месяца.

Авторы: Наталья Демченко, Роман Кирьянов, Евгения Маляренко
Теги: Прага, Александр Кокорин, Павел Мамаев, новости РБК
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